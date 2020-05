Agriculture | La coopération agricole au coeur de la 3ème Journée Installation Transmission

16/05/2020 | La 3ème édition de la Journée Installation Transmission s'annonce en ligne, crise sanitaire oblige... Au programme notamment un zoom sur le rôle de la coopération agricole.

Dans le cadre de la Semaine de l'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, Aqui.fr et les partenaires de l'évènement maintiennent l'organisation de la Journée Installation-Transmission. Habituellement tenue lors du Salon de l'Agriculture de Bordeaux, cette troisième édition voit bien sûr son format quelque peu modifié, passant, comme la Semaine de l'Agriculture, au format 100% en ligne. S'il y aura par définition un peu moins de place pour la convivialité de la rencontre entre les participants, la manifestation promet tout de même un programme riche laissant place aux questions des internautes. Cette Journée garde en tous cas sa vocation première : promouvoir, expliquer et informer sur l'installation en agriculture avec un focus particulier cette année : « la coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine : un levier à l'installation ».

Depuis quelques semaines vous, lecteurs d'Aqui, voyez défiler sur nos pages, des portraits d'agriculteurs et agricultrices, jeunes installé.e.s aux quatre coin de notre grande région. Un cheminement au fil des départements, champs et élevages qui nous mènent mercredi prochain, le 20 mai, à la 3ème Journée Installation-Transmission. Autant de portraits et de parcours de vie parfois dessinés dès l'enfance ou à l'inverse synonyme de nouvelle vie, qui traduisent d'abord la multiplicité des expériences quand on parle d'installation agricole, mais sous-titrent aussi l'attractivité toujours présente d'un secteur agricole bien plus dynamique que certains clichés voudraient bien laisser croire. Une installation également précieuse pour que cette dynamique perdure, et qui pose ça et là les pratiques et les convictions d'une « nouvelle » agriculture.



Partager cette dynamique et lever le voile sur les interrogations qui peuvent entourer la démarche d'une installation en agriculture, c'est bien le but de cette Journée Installation Transmission lancée en partenariat avec la Chambre Régionale d'agriculture et de nombreuses structures partenaires du monde agricole (Crédit Agricole Aquitaine, Safer NA, les Jeunes agriculteurs, la fédération des CUMA NA, la Coopération agricole NA, la Région et le ministère de l'agriculture). S'adressant particulièrement aux porteurs de projets (quel que soit le niveau de maturité du projet...), et aux étudiants mais aussi aux agriculteurs, futurs cédants, cette Journée s'appuie sur des paroles d'experts, de professionnels et d'institutionnels, ainsi que sur des témoignages de jeunes installé.e.s.

En direct et en replay sur Agriweb.tv

En détails : Dominique Graciet, Président de la Chambre régionale et du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, Julien Rouger, Secrétaire général Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine et Jean-Pierre Raynaud, Vice-Président de la Région en charge de l'agriculture, viendront ouvrir cette journée et en rappeler les grands fondamentaux. Pour évoquer le thème central de cette 3ème édition, le rôle possible de la coopération agricole dans le cadre de l'installation, Denis Baro, Président de la Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine et Thibault Tauzia, du groupe Coopératif Maïsadour apporteront leur vision et vécu sur le sujet.

Dans un troisième temps, place aux témoignages de trois jeunes agriculteurs, dont les portraits sont à retrouver dans nos pages. Julien Biteau, jeune installé de 22 ans en Charente-Maritime reviendra sur son projet et son installation en GAEC avec un couple d'éleveurs, Christophe Villier détaillera son installation en tant que viticulteur coopérateur auprès de la Cave de Rauzan à l'âge de 34 ans ; quant à Angélique Chabrely en Haute-Vienne, elle racontera comment sa reconversion a signé, pour elle, un retour à la terre et une diversification d'activité (et de circuits commerciaux) pour la ferme qu'elle dirige désormais avec son conjoint.

Enfin pour clore les débats, Philippe De Guénin, Directeur Régional de la DRAAF et Jean-Baptiste Cazalé, Secrétaire Général adjoint JA Nouvelle-Aquitaine viendront apporter leur regard sur les dynamiques de l'installation agricoles et les différentes interventions entendus tout au long de la matinée.

Une conférence à suivre en direct ou replay sur Agriweb.tv, avec possibilité de poser vos questions en amont en vous inscrivant sur https://semaineagriculture-na.com/espace-pro/. Mais vous pourrez également intervenir et poser vos questions lors de la diffusion en direct (le 20 mai à partir de 9h30) sur le compte twitter du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine ou par SMS au 06 44 63 07 14. Se mêle donc aussi l'interactivité !



Par Solène Méric

Crédit Photo : RB