Agriculture | 5ème Forum Agrinovembre et inauguration de la pépinière d’entreprises

16/10/2019 | Le 14 novembre prochain, la technopole Agrinove organise son 5ème Forum Agrinovembre et inaugure sa pépinière d’entreprises…

Deux événements en un ! C’est ce que propose la technopole néracaise Agrinove le 14 novembre prochain, en organisant son 5ème Forum Agrinovembre, au sein de l’Amphithéâtre du lycée agricole ainsi que l’inauguration de sa pépinière d’entreprises. Cette année, Agrinovembre porte sur l’accompagnement et le financement des startups en écho direct avec la fonction première de la pépinière d’entreprises…

« Accompagner et financer les startups ». Tel est le thème de la 5ème édition d’Agrinovembre qui se tient le jeudi 14 novembre, à partir de 13h30 au sein de l’Amphithéâtre du lycée agricole de Nérac. « Aujourd’hui, nous sommes bel et bien dans le concret, souligne Hubert Cazalis, le directeur de la technopole Agrinove. Notre pépinière d’entreprises est sortie de terre. Nous avons donc franchi une nouvelle étape et nous avons donc choisi un thème qui colle plus à l’actualité de notre pépinière qui œuvre au quotidien à l’accompagnement et à l’aide au financement de ses startups. » Cet après-midi d’échanges se déroulera en plusieurs temps forts. Après un accueil d’André Chanfreau, le directeur départemental d’AgroCampus 47 et de Louis Uminski, le vice-président d’Agrinove, Gilles Recour, le directeur de l’Agropole, montera sur scène en qualité de Grand Témoin pour parler de son expérience. « A l’aube de sa retraite, ce dernier nous livrera un témoignage clé sur ses 25 années d’exercice. 25 ans au service des entreprises du territoire en les accompagnant au plus près de leurs besoins. »



Des témoignages concrets pour un échange d'expériences

A l’issue de cette allocution, une table-ronde prendra place où le thème de ce 5ème Agrinovembre sera concrètement abordé « Comment accompagner et financer les start-ups ? ». Elle sera animée par Philippe Abram de KA2 Communication qui donnera la parole à Christian Davico, créateur de la société Ombrea, lauréat du concours Agrinove 2019 qui a créé son entreprise il y a deux ans de cela au cœur d’une pépinière, « une boîte qui pousse très vite. Son expérience sera donc passionnante à écouter ». A ses côtés, Laure Rossetto, cheffe de service pépinières et économie territoriale de Val de Garonne Agglomération (réseau Grape) qui « s’occupe quotidiennement d’une pépinière », Florent Mérit, le tout nouveau maire du Village by CA Aquitaine, Emmanuel Jolly, dirigeant fondateur de Strategy Conseil et Henriette Le Grix de la Salle, chargée de mission start-up au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.



Une visite aux petits oignons

Cette table-ronde laissera place aux quatre startups accueillies dans la pépinière Agrinove. En effet, à peine érigée, cette pépinière héberge déjà quatre entreprises, Hopen Terre de houblon, Mécaconcept 47, Du grand nez et TBMI. Toutes ces structures prendront la parole pour présenter leur activité mais également les bienfaits d’être accompagnées au sein d’une pépinière. Comme chaque année, cet événement sera l’occasion de lancer officiellement le concours Agrinove 2019/2020. Et cette journée se clôturera par l’inauguration et la visite de la pépinière d’entreprises en compagnie de Nicolas Lacombe, président de la Technopole Agrinove, maire de Nérac et vice-président du Conseil départemental, Alain Lorenzelli, président d’Albret Communauté, Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental 47 et Alain Rousset, président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant). Un moment privilégié pour que tout un chacun visite les lieux et déguste un cocktail préparé et servi par les élèves du lycée des métiers Jacques de Romas.

Pour participer au 5ème Agrinovembre, inscriptions sur le site d’Agrinove : http://www.agrinove-technopole.com/agrinovembre-2019 ou par email : contact@agrinove-technopole.com

Tél. : 05 53 97 71 53 / 06 47 49 34 12 Technopole Agrinove - Route du Nomdieu - 47 600 Nérac



