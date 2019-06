A l'aise Bazadaise !

02/06/19 : Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence du parti "Les Républicains" lors du journal de 20h de Tf1 ce 2 juin." il n'y a pas d'amertume, c'est la seule décision possible." Il avait été élu à ce poste en décembre 2017.

02/06/19 : Du 24 au 26 septembre, le Parc des Expos de Bordeaux accueille pour sa 1ère édition, ALINA, le salon professionnel de l’industrie agroalimentaire en NA et ses exposants, fabricants et distributeurs de produits pour l’industrie agroalimentaire.

31/05/19 : La Rochelle : le port Atlantique organise une journée porte ouverte avec visite guidée, le 16 juin. Au programme: 4 temps forts sur 6,5 km de parcours (Quai Lombard, Anse St-Marc 2, La Repentie, Le Môle d’Escale). Sur inscription à la Maison du Port.

31/05/19 : Charente-Maritime : pour la journée mondiale sans tabac, La Rochelle interdit la cigarette sur la plage des Minimes et la plage de La Concurrence, jusqu'à fin octobre. C'est la deuxième ville du département à s'y mettre après Royan, depuis 2017.

30/05/19 : Charente-Maritime : Une procédure d’attribution de 18 emplacements de pontons de carrelets est ouverte jusqu'au 24 juin. Les fiches descriptives des emplacements et les dossiers de candidature sont téléchargeables sur www.charente-maritime.gouv.fr

30/05/19 : Charente-Maritime : le bassin Charente aval - Gères Devise (Saintonge) passe en alerte de printemps pour faire face à un risque de pénurie d'eau d'ici le 31/11: Seudre, Seugne, Arnoult, Bruant, Gères-Devise, Antenne-Rouzille, Boutonne, Charente aval.

29/05/19 : Le conseiller régional Benoit Biteau, élu député européen : "Dans la droite ligne de mon engagement, je serai très attentif aux questions agricoles, à la gestion de la ressource en eau et à la sauvegarde des milieux naturels."

28/05/19 : Angoulême : Une réunion publique de présentation de l’opération de renouvellement urbain de Bel-Air Grand-Font aura lieu mercredi 29 mai à 19h au CAJ de la Grand-Font.

27/05/19 : Depuis le 2 Juillet 2017, plus de 10 millions de voyageurs empruntent la LGV entre Bordeaux et l’Île-de-France. Un trafic en hausse, « toujours plus rapide et confortable » qui lui permet de devenir la 2ème ligne la plus fréquentée de France

27/05/19 : Roman Mikhalev, danseur étoile du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux depuis 2012, fera ses adieux à la scène le 31 mai lors du ballet Quatre Tendances. Une soirée durant laquelle il offrira au public un solo de danse parmi ceux qu'il a préférés.

27/05/19 : Résultats complets Bordeaux (33) : LREM 29,47%, EELV 21,54%, RN 9,40%, LR 9,02%, PS 8,49%, LFI 6,20%, G.S 4,21%

27/05/19 : Dordogne : Résultats définitifs : Participation : 58,28 % : RN : 25,15 %, LREM : 19,26 %, EELV : 11,38 %, LFI : 8,60 %, PS-LUG 7,45 % ; LR : 7,05 %, PC : 3,68 %, LDG Hamon : 3,62 %, DLF : 3, 50 %

27/05/19 : Résultats complets Bègles : EELV 21,69%, LREM 17,67%, RN 14,47%, LFI 10,63%, PS 9,20%