| Des bons pour les vacances dans les Charentes

Avec les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, Charente Tourisme lance un plan de soutien d’un million d’euros via la mise en place de 10 000 « bons Infiniment Charentes », d’une valeur nominale de 100 euros destinés aux vacanciers français et internationaux. Les vacanciers partant en vacances dans les Charentes (entre le 1/07 et le 1/11) pour 2 nuits minimum, ayant mangé dans un restaurant traditionnel et découvert une activité ou un site, pourront bénéficier de ses bons. Plus d'info : Plus d'infos