Agriculture | AgorAgri : La joyeuse parade des métiers et pratiques agricoles sur le Salon de l'agriculture

27/05/2022 | D'un côté on admire et on caresse les bêtes, de l'autre on déguste. A l'extérieur du Hall 4 du Parc des expositions de Bordeaux, on joue et on apprend à tout âge, sur les enjeux de l'agriculture.

On s'amuse, on rit, on joue ! Apprendre en s'amusant, voilà bien le leitmotiv du nouvel espace Agoragri situé sur la partie extérieure du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Un espace dédié au grand public, pensé dans un but clair et assumé : « communiquer, échanger et dialoguer sur les enjeux de l'agriculture dans tous ses aspects ». Et les partenaires de cet espace jouent le jeu avec des stands souvent ludiques, animés et riches en informations. Une véritable ambiance de fête au son des bandas et animations diverses, où même le théâtre à sa place, avec quelques séquences humoristiques et décalées sur des thèmes tels que le vivre-ensemble et le bien-être animal !

D'un côté on admire et on caresse vaches, moutons et chevaux, de l'autre on déguste, et, à l'extérieur du Hall 4 du Parc des expositions de Bordeaux, côté AgorAgri, on joue et on apprend à tout âge, et de mille manières, sur les métiers et pratiques agricoles. Et si le déclic se fait, le stand voisin sera en mesure de fournir nombre d'information sur les formations adéquates de la formation initiale aux différentes parcours possible pour une réconversion professionnelle.

Technologie et innovations

Ici, dans un camion sur-équipé en lunettes 3D, tablettes tactiles ou autre simulateur de conduite on découvre les métiers du monde agricole et du vivant. Là, tout aussi high tech, un autre camion ultra branché, vous propose un escape game pour découvrir ce qu'est le biométhane issu notamment de la méthanisation agricole. Un sujet qui hors des portes du Salon ne fait pas toujours rire, mais ici le bus fait le plein... et pas que des plus jeunes.



Côté technologie et innovation encore, bienvenue sur l'Innov' show, animé par Agricap Conduite en recherche de volontaires pour des baptêmes de conduite d'engins agricoles divers et variés. Aux manettes d'un véritable cockpit agricole, l'expérience, vu les sourires en sortie de cabine vaut le détour ! De quoi faire naître des vocations, dont le secteur a bien besoin.





Buzz et devinette

Sourire toujours dans les stands qui proposent des jeux plus traditionnels, comme Interbev dont l'animateur cherche à piéger les connaissances des uns et des autres sur l'élevage et l'alimentation, à travers un quizz auquel on participe en famille. Alors.... « quelle vache est difficile à garer ? » On buzze, on buzze !

Bonne ambiance aussi sur le stand voisin toujours sur le thème des productions animales, avec jusqu'à la fin du Salon une belle vache... à traire ! L'occasion pour le CNIEL, l'interprofession du lait, d'expliquer comment du lait, on peut obtenir du fromage en passant par la crème et le beurre... avec dégustations à la clef ! Succès garanti auprès des enfants !



Mais les jeux plaisent aussi aux parents, quand il s'agit par exemple sur le stand commun semenciers / plantes mellifères, de trouver le lien entre la semence, graines à l'appui, et les produits finis bien connus de nos rayons de supermarchés : qui devient quoi ? Pas si simple ! Les apprentis biologistes ont aussi l'occasion d'en savoir plus, bien plus qu'on ne le pense, sur les quelque 900 espèces d'abeilles existantes, ouvrières indispensables de la pollinisation. Observation au microscope possible!



Un pôle végétal qui s'illustre aussi par les nombreux espaces verts aménagés ainsi que potagers proposés sur le Salon. En prime quelques bons conseils pour réussir sa culture de fruits et légumes à domicile!





Chant d'oiseaux et chasse aux champignons

Nature encore, dans une ambiance cette fois très bucolique... bienvenue chez les chasseurs/ pêcheurs sur le pôle Territoire de l'espace AgroAgri. Au chant des oiseaux, la Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine et l'Association régionale des pêcheurs de Nouvelle-Aquitaine proposent un parcours le long duquel les visiteurs découvrent différents milieux : de la montagne aux rivières en passant par le milieu agricole et les haies. L'occasion pour ces amoureux de la nature revendiqués de présenter leurs actions sur la préservation des milieux et des espèces mais aussi, toujours et encore, de jouer. Au programme notamment : une partie de pêche sur simulateur. Et pourquoi pas juste après s'initier à la chasse... aux champignons sur le stand dédié, animé par de nombreuses associations de passionnés et de producteurs. Du cèpe au shiitake, vous serez incollables!





Enfin, pour les plus sportifs, rendez-vous sur le stand de la Banque alimentaire, qui grâce à quelques tours de pédales des visiteurs, permettra d'augmenter le nombre de boîtes de conserve données par Bonduelle à l'association. Pour vous donner une idée, 12 minutes de pédalage, c'est environ 120 boîtes données ! Avec les températures clémentes, petits et grands s'en donnent à cœur joie !

Des enfants, dont certains se baladent avec un maquillage ou un tatouage (éphèmère...) d'animal de la ferme, du jardin, d'oiseau ou encore d'arbre ou de fleur, nouveauté du salon, qui là aussi plaît ! Le monde agricole dans la peau, dès le plus jeune âge.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr