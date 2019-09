Agriculture | Agriculture : Christian Dussau ou l’art d’innover

19/09/2019 | Depuis 40 ans, Christian Dussau ne cesse d’inventer des machines pour faciliter le travail de l’éleveur et améliorer le bien-être de l’animal…

Nous l’avions rencontré en décembre dernier… Il venait de recevoir la médaille d'argent au Salon Mondial de la production animale, « Eurotier » à Hanovre, pour son « Sentinel Robot », le premier robot de paillage et de surveillance doté d’Intelligence Artificielle qui s’intègre dans l’élevage de précision. « Il » c’est Christian Dussau, le Géo Trouvetou du machinisme agricole. A la tête de son entreprise Dussau Distribution, ce dernier n’a de cesse de réfléchir à des machines innovantes pour améliorer le bien-être animal et faciliter le labeur de l’éleveur. Depuis quelques années, il fait partie du cluster machinisme pour un échange de savoir-faire avec les autres membres…

Il a le verbe facile Christian Dussau. Sans discontinuer, il peut vous raconter avec enthousiasme le travail des éleveurs, la mécanisation de leur labeur et les innovations à venir pour améliorer le bien-être animal. Il est intarissable sur le sujet et sait parfaitement transmettre cette passion qui l’anime depuis tout petit. Une passion pour la terre, pour l’élevage pour le métier d’agriculteur. Sa première invention, il l’a créée en 1978 en mettant au point une distributrice d'aliment permettant de simplifier et d'alléger la tâche de l'éleveur. Depuis, il n’a eu de cesse de tenter de « trouver des solutions à des problèmes sans réponse ». Son entreprise, Dussau Distribution située à Pécorade dans les Landes, secondée par un bureau d’études R&D Inateco by Dussau, propose une large gamme de machines agricoles toujours plus innovantes les unes que les autres qui apportent des solutions techniques dans la distribution des litières et de la biosécurité, qui augmentent les performances technico-économiques des exploitations et surtout qui améliorent le bien-être de l’éleveur, des animaux en optimisant notamment le temps de travail.







Le Robot Sentinel 2 toujours plus innovant

L’un de ses bébés, le Sentinel Robot, est le premier robot de paillage et de surveillance doté d’Intelligence Artificielle qui s’intègre dans l’élevage de précision. Il épand automatiquement tous types de litières pour tous types d’élevages. Il collecte les informations grâce à ses capteurs visuels et thermiques. Il établit des diagnostics et anticipe les risques sanitaires et comportementaux grâce à l’Intelligence Artificielle. Toutes ces caractéristiques sont les raisons pour lesquelles ce Robot a reçu la médaille d’argent du Salon Mondial de la production animale, « Eurotier » à Hanovre. Mais Christian Dussau ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il vient de concevoir le Robot Sentinel 2. « Un robot d’assistance multifonctions qui se substitute aux yeux et aux bras de l’éleveur pour automatiser la gestion de la litière et la surveillance des animaux », souligne le passionné. Sa mobilité lui permet de cartographier l’ensemble des bâtiments et d’alimenter les bases de données. « C’est un véritable partenaire pour l’éleveur car il surveille le comportement des animaux ainsi que le bâtiment et tient informé l’éleveur en émettant des informations et des alertes sur ordinateur, tablette et smartphone ».







Les petites entités, une priorité

Mais toutes ces machines ont un coût ! La plus abordable se monte à 25 000 €. Trouver des solutions de financements pour les petites entités qui n’ont pas forcément les moyens d’acquérir ce type de machine est une des priorités pour Christian Dussau. « Nous souhaitons apporter les mêmes solutions techniques aux grands groupes comme aux plus petites exploitations. » L’inventeur travaille de concert avec l’Allemagne, la Bretagne et les Pays de la Loire. « L’Allemagne a fait appel à nous lors de la grippe aviaire de 2016 pour trouver une solution. La Bretagne et les Pays de la Loire étaient également demandeurs car n’ont pas été indemnisés pour les pertes causées par cette maladie. Ils ont été lourdement impactés financièrement ». Aujourd’hui, le président allemand des productions bio s’équipe chez Dussau Distribution et l’entreprise landaise est le leader mondial du matériel d’engraissement pour la production de foie gras.



Cluster machinisme, « l’union fait la force »

Pour s’assurer une expertise fine, Christian Dussau s’est rapproché du cluster machinisme, riche de 25 membres, porté par la technopole néracaise Agrinove. « Faire partie de ce cluster est indispensable pour moi, car cela me permet d’échanger avec d’autres acteurs du machinisme afin de trouver des solutions. Nous mutualisons ainsi notre savoir-faire, nos compétences et nos connaissances ». A terme, les acteurs de cluster ont bien l’intention de travailler sur une même problématique qu’est l’innovation multisectorielle autour de l’Intelligence Artificielle, la robotique, la mécanique, les pesticides… « Différentes disciplines représentées par l’ensemble des membres du cluster ». Pour le Landais, ce cluster permet de compenser la petite taille des entreprises membres. « En fait toutes réunies nous formons une seule et même entité riche de multiples compétences. Ce cluster nous permet d’avancer plus vite car il faut le dire le chrono a été déclenché. D’ici quelques années, 50 % des agriculteurs partiront en retraite et les jeunes qui s’installent n’ont pas l’intention de travailler comme leurs aïeuls et ne seront pas également secondés par leur père ou grand-père comme c’était de coutume par le passé. Donc nous devons trouver des solutions ! »







Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Inateco