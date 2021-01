Agriculture | Agriculture, transformation et distribution s'engagent sur un Pacte régional de l'alimentation

07/01/2021 | Selon Fabienne Bucchio, la préfète de région, "ce Pacte réaffirme le nécessaire ancrage territorial de l'alimentation et fédère les acteurs".

Ce 7 janvier, dans l'hémicycle de l'hôtel de Région, les représentants acteurs de la chaîne alimentaire régionale, des producteurs aux distributeurs, étaient réunis, autour du Président du Conseil régional et de la Préfète de Région, pour signer le Pacte alimentaire Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci vient poser les 5 grands principes qui régiront la prochaine Feuille de route régionale autour de l'alimentation durable pour tous. Son objectif : rendre accessible une alimentation durable, locale, saine et équitable en Nouvelle-Aquitaine. A noter parmi les nouveaux partenaires, et pas des moindres : la restauration scolaire et la quasi totalité des grandes enseignes.

Favoriser la proximité et la vente directe de produits de qualité et respectuaux de l'environnement, relocaliser les productions, structurer les filières, garantir une juste rémunération des producteurs, le tout en s'inscrivant dans les orientations de la feuille de route régionale Néo Terra, et son objectif de transition énergétique, écologique et agricole à l’horizon 2030. Voilà quelques uns des beaux objectifs auxquels se sont engagés à tendre l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire régionale, au côté de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Etat. Sur la forme, l'engagement multilatéral autour de ce document est plus que de l'ordre du symbole ; pour la préfète Bucchio, « ce pacte réaffirme le nécessaire ancrage territorial de l'alimentation et fédère les acteurs ».



Cantines scolaires et grande distribution rejoignent le Pacte

Si une feuille de route « Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine » avait déjà été signée en juin 2019, le Pacte, signé ce jour, et dont la mise en œuvre sera assurée par une nouvelle feuille de route accompagnée d'un plan d'actions, vient réaffirmer et renforcer ces ambitions.

Un renforcement à plusieurs niveau. D'abord par un plus large panel des acteurs engagés par ce Pacte. En effet, de nouveaux maillons de la chaîne alimentaire viennent de s'engager dans la démarche. Parmi eux notamment, Association des Coordonnateurs des EPLE de Nouvelle-Aquitaine (ACENA), représentants des gestionnaire et Chef de cuisine des établissement scolaires, puissant levier d'intervention sur le territoire via la commande publique et les quelques 58M de repas qu'ils représentent, l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Nouvelle-Aquitaine (UMIH), poid lourd s'il en est de la restauration hors domicile, ou encore Fédération du Commerce et de la Distribution de Nouvelle-Aquitaine représentant plus précisément les enseignes Carrefour, Casino, Système U et Auchan de la région... L'engagement d'un acteur, qui n'est pas pour déplaire aux représentants des producteurs dans une perspective d'une plus juste partage et ruissellement de la valeur ajoutée...



Des financements issus du Plan France Relance

Renforcement aussi quant aux moyens mis sur la table. Outre les dispositifs régionaux et les crédits européens permettant de la bonifiés sur des actions ciblées, évoqués par Alain Rousset ce pacte et les actons qui en découleront pourront également bénéficier des financements issus du plan de France relance, « dont la Nouvelle-Aquitaine a hérité de 9 M€ au titre du soutien au développement des plans d'alimentation territoriaux », souligne la préfète de région, Fabienne Bucchio. Objectif de cette enveloppe : « l'essaimage ou la mise en oeuvre de projets autour de l'éducation alimentaire, de la justice sociale, ou encore de la mise en place des objectifs de la loi Egalim pour la restauration collective ».

C'est la future feuille de route 2021-2025, qui identifiera les dispositifs et outils d’accompagnement mobilisables afin d’assurer sa mise en œuvre. Des groupes de travail associant un partenariat plus large seront mis en place ainsi qu'un comité de pilotage spécifiquement dédié au développement de l’approvisionnement en produits locaux, Bio et de qualité en restauration collective publique. Pour la concrétisation de ces engagements il faudra donc attendre encore un tout petit peu, mais la volonté des acteurs, elle semble bien là. A suivre donc.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Paul Robin