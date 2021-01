Agriculture | Concours Agrinove : Que sont-ils devenus ? Denis Vicentini lauréat 2015 (épisode 1/4)

06/01/2021 | Denis Vicentini a reçu le 2ème prix du concours d’Agrinove en 2015 pour sa machine désherbeur le Roll’N’Sem

En ce début d’année, la rédaction d’Aqui ! souhaite donner un coup de projecteur sur les lauréats du concours « innovations pour l’agriculture » porté par la technopole néracaise Agrinove. Aujourd’hui, rencontre avec Denis Vicentini, patron de l’entreprise Comin Industrie à l’origine de Roll’N’Sem et lauréat en 2015 du 2ème prix du concours…

« Ce deuxième prix nous a clairement donné de la crédibilité ! » Denis Vicentini est le patron de l’entreprise néracaise de matériel industriel Comin Industrie. Sa société est spécialisée dans l’usinage des métaux et fabrique des machines sur-mesure pour l’industrie et l’agriculture. Cet agriculteur a remporté en 2015 le 2ème prix du concours « innovations pour l’agriculture » créé par la technopole Agrinove grâce à son Roll’N’Sem. « Le Roll’N’Sem est un rouleaux type Faca, détaille Denis Vicentini. Il est destiné à détruire les couverts végétaux. Le principe consiste à pincer la tige des plantes pour ralentir la circulation de la sève et, ainsi, faire mourir la plante. »

Au moment de concourir, sa machine n’était pas encore finalisé. « Toutefois, ce prix nous a permis d’être plus visible. Et des prospects qui doutaient de notre sérieux et notre professionnalisme avant le concours, ont changé d’avis une fois ce prix obtenu. » En 2020, Comin Industrie a vendu 150 machines, « c’est cinq fois plus qu’au début de notre commercialisation en 2018 », emploie dix salariés et deux apprentis, fait appel à deux prestataires de service et a des velléités de s’agrandir sur son site de Nérac. « Vraiment, je conseille aux entreprises innovantes de participer à des concours car cela permet de faire connaître ses innovations, d’être visible et crédible. »

Concours mode d’emploi

La 7ème édition du concours « innovations pour l’agriculture » a été lancée le 10 novembre dernier à l’occasion du forum Agrinovembre. Chaque candidat doit présenter un projet en lien avec l’amont agricole et visant à favoriser la production, l’ergonomie, le travail de la terre, etc. De fait, des produits, des procédés ou encore des services peuvent être présentés, qu’ils soient existants ou en réalisation, le niveau d’avancement et de maturation n’étant pas un critère de sélection. Le concours est ouvert aux entrepreneurs du monde agricole au sens large, en phase de création, écoles d’ingénieurs, universités, porteurs de projets etc. La participation sera officielle après la validation de l’éligibilité du projet par l’équipe d’organisation du concours et l’envoi du dossier complet avant la clôture des participations. Les droits d’accès au concours sont gratuits. Les frais liés à la présentation de la candidature restent à la charge du participant (frais de déplacements, frais de constitution du dossier du concours, etc.).

Les primés bénéficient de dotations financières et de prestations de services, pour un montant total de 60 000€. Le jury, composé de professionnels, délivre trois prix au maximum aux projets jugés les plus pertinents. Un jury indépendant et souverain analysera chaque candidature et les notera selon certains critères notamment l’originalité de l’idée, la faisabilité du projet, la viabilité économique et la motivation.

Pour participer à l’édition 2020-2021 du concours : rien de plus simple, remplissez le formulaire et vous recevrez votre dossier d’inscription à remplir et à renvoyer.

Pour plus d’informations, contactez la Technopole Agrinove – Route du Nomdieu - 47600 Nérac Tél. : 05 53 97 71 53.





Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Sival / YouTube