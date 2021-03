Agriculture | Concours Agrinove : Que sont-ils devenus ? François Feugier lauréat 2016 (épisode 4/4)

16/03/2021 | François Feugier a reçu le 2ème prix du concours Agrinove en 2016 pour sa technologie qui permet de réduire le recours aux phytosanitaires sans perdre en productivité…

En cette année 2021, la rédaction d’Aqui ! souhaite donner un coup de projecteur sur les lauréats du concours « innovations pour l’agriculture » porté par la technopole néracaise Agrinove. Aujourd’hui, rencontre avec François Feugier, fondateur de l’entreprise GreenShield, lauréat en 2016 du 2ème prix du concours, à l’origine d’une technologie innovante qui permet de détruire tout prédateur grâce à un laser …

« Ce fut une véritable reconnaissance ! » François Feugier, docteur en biologie mathématiques, se rappelle encore, les yeux baignés de souvenir, cet instant où il reçut le deuxième prix du concours « Innovations pour l’agriculture » de la technopole Agrinove. « C’était en 2016, se souvient-il, j’avais mis la charrue avant les bœufs car j’avais déjà déposé un brevet pour mon projet alors que je n’avais qu’un PDF en tout et pour à présenter pour parler de cette innovation. » Malgré son manque de préparation, son innovation fait mouche auprès des professionnels du monde agricole membres du jury. « Cette distinction a fortement boosté mon projet. En effet, à l’inverse des autres concours, Agrinove permet de concourir en nom propre. Ainsi, j’ai pu recevoir directement du cash ce qui était vital pour moi à ce moment-là ! » Ces 10 000 euros lui permettent ainsi de se lancer véritablement dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

En 2016, François Feugier avait présenté une technologie qui permettrait de remplacer les pesticides par un module électronique de détection et de destruction des « pestes » telles que des invertébrés ou des maladies en utilisant l’analyse spectrale, et de les détruire grâce à un laser, le tout de façon autonome. Aujourd’hui, « grâce à notre technologie innovante de désherbage par laser de précision millimétrique en cours de prototypage, nous pouvons procéder à un traitement précoce des adventices dans le rang », précise l’inventeur. A l’heure actuelle, des tests sont menés chez des exploitants agricoles, « des producteurs de betterave tout particulièrement en lien avec un acteur majeur de ce secteur », précise François Feugier. Si ces derniers se révèlent être concluants, en 2022, « nous construirons véritablement des petites séries de modules fixés sur des robots ». Côté salarié, son entreprise a bien grossi depuis sa naissance en 2018. Aujourd’hui, elle dénombre cinq docteurs et sept ingénieurs.



Concours mode d’emploi

La 7ème édition du concours « innovations pour l’agriculture » a été lancée le 10 novembre dernier à l’occasion du forum Agrinovembre. Chaque candidat doit présenter un projet en lien avec l’amont agricole et visant à favoriser la production, l’ergonomie, le travail de la terre, etc. De fait, des produits, des procédés ou encore des services peuvent être présentés, qu’ils soient existants ou en réalisation, le niveau d’avancement et de maturation n’étant pas un critère de sélection. Le concours est ouvert aux entrepreneurs du monde agricole au sens large, en phase de création, écoles d’ingénieurs, universités, porteurs de projets etc. La participation sera officielle après la validation de l’éligibilité du projet par l’équipe d’organisation du concours et l’envoi du dossier complet avant la clôture des participations. Les droits d’accès au concours sont gratuits. Les frais liés à la présentation de la candidature restent à la charge du participant (frais de déplacements, frais de constitution du dossier du concours, etc.).

Les primés bénéficient de dotations financières et de prestations de services, pour un montant total de 60 000€. Le jury, composé de professionnels, délivre trois prix au maximum aux projets jugés les plus pertinents. Un jury indépendant et souverain analysera chaque candidature et les notera selon certains critères notamment l’originalité de l’idée, la faisabilité du projet, la viabilité économique et la motivation.

Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Agrinove