Agriculture | Balade à la ferme est de retour à La Rochelle

24/11/2021 | Le salon de l’agriculture de Charente-Maritime revient du 3 au 5 décembre

Après avoir reçu quelque 20 000 visiteurs en 2019, le salon bisannuel Balade à la Ferme revient du 3 au 5 décembre au parc des expositions de La Rochelle. A l’instar de ses deux précédentes éditions, ce salon porté par la Chambre d’agriculture a pour ambition de faire découvrir l’univers agricole au grand public à travers un grand marché de producteurs, des animations et des concours d’élevage. Une journée est également dédiée à des rencontres professionnelles.

Comme d’habitude, le salon s’articulera en 3 espaces distincts : un pôle dédié à la présentation des filières agricoles du département, un autre aux animaux et un troisième au marché de producteurs. 35 exploitations viendront faire découvrir leurs produits : miel, produits laitiers, huîtres, vins et spiritueux, viandes, confitures, etc.

Du côté du pôle pédagogique, les filières céréales, arboriculture et élevage seront présentées. Des ateliers ludiques permettront d’appréhender certaines techniques agricoles comme le greffage des pommiers, ou encore la fabrication du pain, du jus de pomme ou du lait. Sans oublier les traditionnels baptêmes de tracteur. Le jeu video « Farming simulator » proposera quant à lui de construire sa propre ferme virtuelle. On pourra également déguster diverses productions, comme la viande, sur le stand d’Interbev, l’interprofession de l’élevage viande. Des dégustations à l’aveugle assorties d’un quizz sont notamment au menu.

Du côté du pavillon des animaux, près d’une centaine de bêtes sont attendues, dont 70 vaches. Au programme : des concours ovins, caprins et équins. Ainsi que des démonstrations de rassemblement de troupeaux par des chiens de berger. Pour la première fois, le salon accueille également un concours d’apprentis jurés de concours d’élevage. Les gagnants iront représenter la Charente-Maritime au concours national. 34 jeunes des lycées agricoles du département sont en lice.

Une journée pour les pros

Inspirée du salon Aquitanima de Bordeaux, la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime a décidé de dédier une journée aux rencontres professionnelles, sur le thème de l’installation et de la transmission. Tous les candidats à l’installation ou près de la retraite sont invités à venir échanger autour de ces conférences dont l’objectif est de donner des outils pour se préparer à cette transition. Selon la Chambre, 54 % des exploitants agricoles ont plus de 50 ans et vont chercher à céder leur affaire dans les dix ans.



Note : Entrée payante à 5 euros, gratuite pour les moins de 12 ans, sur présentation du pass sanitaire.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif