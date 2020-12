Agriculture | Cédric Tranquard prend l’interim de la Chambre d’agriculture 17

20/12/2020 | L’interim va durer jusqu’aux élections du nouveau bureau en janvier

Suite à l’élection de Luc Servant à la tête de la Chambre d’agriculture régionale, mardi dernier, c’est le vice-président de la chambre d’agriculture de Charente-Maritime, Cédric Tranquart qui assurera l’interim d’ici l’organisation des prochaines élections. Luc Servant fera part de sa démission officielle de la présidence de la chambre 17 à la préfecture ce lundi. Si le préfet l’approuve, Cédric Tranquard convoquera les membres du bureau le 11 janvier pour voter la tenue des prochaines élections le 22 janvier. Luc Servant, lui, compte bien rester membre du bureau.

L’élection de Luc Servant à la Chambre régionale avait été anticipée. « On s’était mis d’accord avec Dominique Graciet (l’ancien président de la Chambre régionale), qui devait partir en cours de mandat pour cause de retraite. Et j’avais prévenu dès le début du mien que je ne le ferais peut-être pas en entier », rappelle celui qui a été longtemps le vice-président de la Chambre régionale. Les budgets 2021 ont même été votés un peu avant les élections. Pour le reste, « il n’y aura pas de gros changements », assurent d’une même voix Cédric Tranquard et Luc Servant. « Nous avions mis en place une politique en 2019, nous allons la continuer. Ce sera un changement dans la continuité ! », s’amuse Cédric Tranquard. Il est lui-même candidat à la présidence le 22 janvier.

La relocalisation de la production en protéines, la question du stockage de l’eau, la transmission des exploitations sont autant de sujets transversaux entre région et département que les deux hommes auront à cœur de traiter, assurent-ils. Leurs deux visions territoriales, l’un à la tête de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, l’autre à la présidence de la FNSEA régionale, devraient également être un atout dans la mise en place : « Ca nous permet à tous les deux d’avoir une vision d’ensemble et d’aller plus vite dans les échanges, on sait de quoi on se parle ».

Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif