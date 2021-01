Agriculture | Concours Agrinove : Que sont-ils devenus ? Laure Sandoval lauréate 2018 (épisode 2/4)

28/01/2021 | Laure Sandoval a reçu le 3ème prix du concours d’Agrinove en 2018 pour son dispositif de désinfection des fruits …

En ce début d’année, la rédaction d’Aqui ! souhaite donner un coup de projecteur sur les lauréats du concours « Innovations pour l’agriculture » porté par la technopole néracaise Agrinove. Aujourd’hui, rencontre avec Laure Sandoval, présidente et fondatrice de la société Sanodev - lauréate en 2018 du 3ème prix du concours – qui conçoit et réalise des machines innovantes pour la désinfection des fruits …

« Ce prix a véritablement été un accélérateur pour nous ! ». Laure Sandoval a décroché le 3ème prix du concours Agrinove en 2018 pour une technologie innovante en matière de désinfection des cultures. « Nous avons concouru pour notre dispositif de désinfection par lumière pulsée pour la production bio. Ce procédé améliore la conservation des fruits et permet d’établir une barrière contre les pathogènes ». En effet, ce procédé permet d’agir sur les micro-organismes, les bactéries, les champignons qui ont tendance à se loger dans les fruits. « Ce dispositif permet de lutter contre les maladies de conservation. »

Si, en 2018, cette technologie n’était encore qu’à ses balbutiements, aujourd’hui, elle est en essai chez deux producteurs de pommes bio dans le Vaucluse et dans le Limousin et un producteur de pruneaux en Lot-et-Garonne. « Les résultats sont plutôt positifs, confie Laure Sandoval. Les producteurs sont satisfaits car ils gèrent mieux la conservation de leurs fruits, il y a moins de perte. En clair, c’est un procédé utile, une véritable alternative aux produits phytosanitaires ». Aujourd’hui, forte de quinze salariés, l’entreprise limougeaude compte bien taper aux portes des coopératives et des gros producteurs pour proposer son dispositif. « Un dispositif breveté que nous présentons aux producteurs avec l’appui de l’équipementier Sormaf », ajoute Laure Sandoval.

Un équipementier qui a fait confiance à la petite entreprise grâce au prix remporté lors du concours Agrinove. « Ce prix nous a vraiment aidé car il nous a permis de démarcher plus facilement les banques et entreprises. Cette récompense nous a donné de la crédibilité et du sérieux aux yeux des professionnels du secteur », conclut la présidente et fondatrice de Sanodev.

Concours mode d’emploi

Et si vous aussi vous avez un projet innovant, n’hésitez plus ! Participez au concours « Innovations pour l’agriculture » porté par la technopole néracaise Agrinove. Vous devez présenter un projet en lien avec l’amont agricole et qui a pour but de favoriser la production, l’ergonomie, le travail de la terre, etc. Votre projet peut être de différentes natures : produit, procédé ou encore service, existants ou en cours de réalisation.

Pour concourir, vous devez être entrepreneur du monde agricole, en phase de création, une école d’ingénieurs, une université, un porteur de projets etc.

Si vous faites partie des heureux lauréats, vous bénéficierez de dotations financières et de prestations de services, pour un montant total de 60 000€. Il faut savoir également que le jury, composé de professionnels, délivre trois prix au maximum aux projets jugés les plus pertinents. Un jury indépendant et souverain analysera chaque candidature et les notera selon certains critères comme l’originalité de l’idée, la faisabilité du projet, la viabilité économique et la motivation.

Si vous souhaitez participer à l’édition 2020-2021, remplissez le formulaire et vous recevrez votre dossier d’inscription à remplir et à renvoyer.

Pour plus d’informations, contactez la Technopole Agrinove – Route du Nomdieu - 47600 Nérac Tél. : 05 53 97 71.





Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Sanodev