Agriculture | Concours Agrinove : Que sont-ils devenus ? Marc Cazaux lauréat 2017 (épisode 3/4)

12/02/2021 | Marc Cazaux a reçu le 3ème prix du concours d’Agrinove en 2017 pour sa production de spiruline d’« exception » …

En 2021, la rédaction d’Aqui ! a décidé de vous présenter certains lauréats du concours « Innovations pour l’agriculture » porté par la technopole néracaise Agrinove. Aujourd’hui, rencontre avec Marc Cazaux, fondateur de l’entreprise HélicA - lauréate en 2017 du 3ème prix du concours - qui produit à Marmont-Pachas en Lot-et-Garonne une spiruline d’« exception »…

« Naturelle, sans OGM ni pesticide, exceptionnelle d’un point de vue nutritionnel ». Marc Cazaux est le fondateur de l’entreprise HélicA qui produit cette spiruline d’« exception » en Lot-et-Garonne. Ce dernier a remporté le 3ème prix du concours d’Agrinove en 2017 pour son système de production de cette micro-algue. Docteur en Biologie des plantes et des micro-organismes, il a élaboré, après plusieurs années de recherche, une méthode de culture exclusive, en bassins protégés, qui permet à la spiruline HélicA de développer « des qualités nutritionnelles et gustatives d’exception ».

« Le secret de la spiruline proposée par HélicA réside dans la méthode de culture exclusive et innovante axées uniquement sur la qualité, confie Marc Cazaux. Elle a été élaborée selon trois lignes directrices que sont de cultiver une spiruline pure, à partir d’une souche sélectionnée et conservée précieusement dans notre atelier. De préserver des qualités nutritionnelles et gustatives grâce à un processus lent et minutieux. Et enfin de profiter de l’énergie naturelle du soleil et de valoriser l’eau utilisée en la réinjectant dans le cycle de production. »

La spiruline est jugée par l’OMS – l’Organisation Mondiale de la Santé – comme un super aliment. L’OMS qui a, du reste, créé l'IIMSAM, un service intergouvernemental pour l'usage de la spiruline contre la malnutrition et la micro-algue. Cet organisme a évalué que 17,5 g de spiruline permettraient de nourrir une personne de 70 kg. En remportant ce prix en 2017, Marc Cazaux a gagné en « crédibilité. Devant une banque ou un expert-comptable, je suis beaucoup plus crédible que si je n’avais pas reçu l’approbation, via un prix, de la profession. » Ce prix lui a également permis d’être convaincu par son projet. « Cette récompense m’a conforté dans l’idée que je ne faisais pas fausse route avec ce projet. » Aujourd’hui, cinq salariés travaillent au sein de cette entreprise qui commercialise auprès des pharmacies et autres boutiques…

Concours de A à Z

