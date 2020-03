Agriculture | Covid-19: Une plate-forme pour faire son marché local à domicile

25/03/2020 | Dès le 31 mars, une plateforme de mise en relation entre des producteurs et des artisans de l'agro-alimentaire et des consommateurs

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), son agence pour la promotion des produits agro-alimentaires, les Chambres d'Agriculture, les Chambres des Métiers et de l'Artisanat, et tous les partenaires régionaux, viennent de créer https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr une plateforme solidaire proposant des produits locaux de Nouvelle-Aquitaine dans le contexte compliqué du Covid-19 et des mesures de confinement qui lui sont liées. Dans un objectif "de simplicité et de solidarité", il s'agit d'associer les producteurs agro-alimentaires et les consommateurs de Nouvelle-Aquitaine via un outil numérique de mise en relation.

Alors que le Premier ministre annonçait en début de semaine, la fermeture généralisée (à quelques exceptions près) des marchés non seulement couverts mais aussi, désormais, ouverts, l'initiative annoncée ce mercredi en fin de journée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires devrait remettre un peu de baume au coeur de nombreux producteurs et artisans, privés ainsi d'un biais de commercialisation souvent important, voire parfois exclusif, de leurs produits. Avec l'annnoce de l'ouverture prochaine d'une "plateforme solidaire" de vente de produits locaux en ligne, c'est un autre débouché, toujours local, qui s'ouvrent à eux en cette période de crise. Une condition tout de même : qu'ils puissent assurer les livraisons autour de chez eux.

Autres publics cibles de cette plateforme: les consommateurs qui restent à la maison et ont besoin d'être livrées de produits locaux et de saison, mais aussi les commerces d'alimentation autorisés, supérettes de Nouvelle-Aquitaine qui veulent proposer à leurs clients une alimentation de proximité variée et locale.

"Il suffit aux Néo-Aquitains de se géolocaliser"

Côté objectifs, ils sont donc multiples : permettre aux producteurs d'écouler de la production en circuit court, mais aussi aux consommateurs de trouver des produits de qualité, locaux, livrés directement à domicile et enfin, aux commerces de proximité de s'approvisionner localement.

Selon ses concepteurs l'atout de cette plateforme "est que les producteurs s'engagent à livrer à domicile produits du terroir, fruits et légumes de saison, viande, produits laitiers, fromages, produits frais, mais aussi gourmandises pour se faire plaisir. Pour cela, il suffit aux Néo-Aquitains de se géolocaliser afin de chercher des producteurs inscrits près de chez eux et de les contacter." La promesse d'une simplicité d'utilisation est donc bien là.



Côté planning, si le communiqué commmun annonce l'ouverture de la plateforme au grand public et commerce de proximité au 31 mars, les producteurs pourront quant à eux s'y inscrire à comptr du vendredi 27 mars. L'ensemble des producteurs et acteurs de la filière se donnent donc 5 jours, du 25 au 30 pour diffuser l'information auprès des producteurs. Même si ça n'est sans doute pas là une solution miracle pour l'ensemble des producteurs, il est à peu près certain que la nouvelle va circuler rapidement.







Par Solène Méric

Crédit Photo : pxhere