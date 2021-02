Rousset – Thierry : le choc des Régionales

Une tête d’affiche Alain Rousset (PS) – Nicolas Thierry (EELV) se profile pour les élections régionales du mois de juin. Un match d’autant plus singulier qu’ils ont déjà travaillé 13 ans ensemble, le second au sein du cabinet du premier, puis en tant qu’élu écologiste de sa majorité et Vice-président à l’environnement et à la biodiversité.