Agriculture | Journée de l'élevage: un mariage entre tradition et innovation à Morlaàs (64)

26/06/2019 | Le 29 juin prochain se tient la traditionnelle journée de l'élevage, à Morlaas dans les Pyrénées-Atlantiques. Traditions, génétique et innovations au rendez-vous.

Organisée alternativement en Béarn et en Pays basque, c'est à Morlaàs, en Béarn donc, que se tiendra la Journée de l'élevage et de l'innovation, samedi 29 juin. Ce traditionnel rendez-vous de l'élevage bovin du département, organisé par la Chambre d'agriculture et la Fédération des comices agricoles donnent lieu à des concours rassemblant le meilleur de la génétique départementale sur les races Blonde d'Aquitaine et Prim'holstein. Si les concours restent bien le cœur de l'évènement, avec près de 200 bovins en présence, d'autres animaux seront aussi au rendez-vous, ainsi qu'un réseau d'acteurs pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques et solutions innovantes.

Les concours de la Journée de l'élevage rassemblent le meilleur de l'élevage du département du point de vue génétique. Ils sont en effet, le reflet du travail de sélection mené par les éleveurs. Et, outre la fierté de la victoire, ils donnent l'occasion à l'ensemble des éleveurs, participants ou non aux concours, non seulement de se rencontrer et d'échanger, mais aussi de voir les descendances des reproducteurs, d'évaluer les atouts des taureaux… Autrement dit, de préparer les futurs croisements ou choix de sélection qui pourront être réalisés sur leur propre élevage... Tant en bovins viande qu'en bovins lait.

Côté Blonde d'Aquitaine, 30 élevages participent au concours départemental et plus de 115 animaux y sont inscrits. Comme l'explique Jean-Vincent Garat, président du syndicat départemental de la race Blonde d'Aquitaine : « Ce concours est important pour nous car il permet de montrer le travail de sélection effectué dans les Pyrénées-Atlantiques. D’autant plus qu'il est reconnu par l’Organisme de Sélection comme un concours de qualité, avec un grand nombre d’animaux, ce qui l’a incité à nous solliciter pour voir à l’oeuvre un juge étranger avant de le désigner pour le national à Cournon. C’est un honneur pour nous qu’ils aient choisi le département des Pyrénées-Atlantiques. » Côté Prim'holstein, « avec quatre-vingts animaux attendus, issus de 14 élevages, dont 5 landais le concours, pour cette édition « béarnaise » se présente bien, estime Olivier Bonjean, président du syndicat de race Prim'Holstein qui n'oublie pas de souligner, l'effort consenti par les éleveurs de participer à ces concours, malgré « une conjoncture qui reste tendue ».

"Nous avons décidé de nous tourner vers l'avenir"

Un contexte toujours délicat pour l'élevage que n'oublie pas non plus Bernard Layre, le nouveau Président de la Chambre d'Agriculture 64. Mais, l'heure est à l'optimisme pour cette Journée du 29 juin. « Nous avons décidé de nous tourner vers l’avenir avec un temps fort dédié à l’innovation sur nos exploitations », explique-t-il avant de poursuivre, « autour des concours bovins, les partenaires exposants présenteront les solutions innovantes développées. L’agriculture du département reste un secteur essentiel à l’économie départementale et à la vie des territoires. Avec l’ensemble des organisateurs et partenaires de cette journée de l’élevage, nous voulons mettre en avant les atouts qui doivent permettre à l’élevage de poursuivre son développement ». Seront notamment mis en avant différentes offres de services pour l'accompagnement des éleveurs dans le pilotage technique et stratégique de l'exploitation, le numérique en élevage, les Camera en Times laps, pour une surveillance non stop du comportement des troupeaux, mais aussi plus globalement, la méthanisation, le photovoltaïque, des conseils en matière de culture, fourrage, identification des animaux, etc. Au total, outre la Chambre d'agriculture, 24 exposants professionnels et 7 concessionnaires de matériels agricoles seront présents sur le site du Hourquie. Le site ombragé de 7 ha, qui outre les 200 bovins en compétition, accueillera également des vaches de races Bazadaise et Gasconne, une dizaine de chevaux et une quinzaine d'ovins. De quoi, au-delà des professionnels, inciter aussi les familles paloises, situées à 10 kilomètres de là, à venir découvrir la qualité de la génétique bovine départementale et qui sait, peut-être, créer des vocations ?

Place de la Hourquie à Morlaàs, le 29 juin, à paritr de 9h -

entrée gratuite- restauration sur place possible



Par Solène Méric

Crédit Photo : Journée de l'élevage et de l'innovation