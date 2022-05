Agriculture | Journée Installation Transmission : "Agriculteur, un métier de goût, d'origine et de qualité !"

20/05/2022 | Informer, promouvoir et expliquer l'installation agricole telle est la vocation de la Journée Installation Transmission. Cette année, focus sur installation et signes officiels de qualité.

"Agriculteur, un métier de goût, d'origine et de qualité : ou comment s'installer avec des productions sous signe officiel de qualité ?". Voilà les termes de l'échange organisé pour la 5ème édition de la Journée Installation Transmission. Co-organisé par le réseau des Chambres d'agriculture, le Crédit Agricole, la Safer Nouvelle-Aquitaine, la Coopération agricole, les JA Nouvelle-Aquitaine et Aqui.fr, le rendez-vous est donné le mardi 24 mai à 14h30, sur le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, également partenaire de l'événement, et en léger différé sur Agriweb.tv.

Ils s'appellent, Paul, Guilain, Marilyne, Magali, Théoline... et ont pour point commun de s'être récemment installés en agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Leurs histoires sont à découvrir sur Aqui.fr. Si certains sont « nés là-dedans » et ne « se voyaient pas faire autre chose », d'autres ont vécu d'autres vies personnelles et professionnelles avant de se lancer tout entier dans le défi de l'installation en agriculture. A l'heure où le dernier recensement agricole décrit encore et toujours une courbe démographique peu favorable au secteur, la Journée Installation Transmission remet cette année encore le travail sur l'établi. Objectif : expliquer, informer, disons-le promouvoir l'installation agricole, à travers les témoignages et expériences de ceux qui ont sauté le pas.

Label rouge, IGP, AOC, AOP, Bio...

A travers leurs témoignages et la diffusion de reportages sur le terrain, la table ronde permettra de découvrir les différents parcours d'installation, témoins au passage de la diversité des productions régionales. Diversité mais aussi richesse, car le point commun de chacun de ces parcours, c'est le choix des jeunes installés de mettre en œuvre (ou de poursuivre) des productions dont la qualité est validée par des labels et signes divers et variés : Label Rouge, IGP, AOC, AOP, Bio, etc.

Une similitude qui pourtant n'a pas toujours les mêmes tenants et aboutissants. Pourquoi s'engager dans une telle démarche, comment, quel(s) avantages, quelle(s) difficulté(s) pour quelle valorisation et quels modes de commercialisations... ? Autant de questions qui interrogent aussi la relation de ces jeunes installés à leur environnement naturel, au bien-être animal mais aussi aux citoyens/consommateurs qui les entourent.





Citoyens curieux et porteurs de projets

Pour embrasser toutes ces interrogations et en apporter les réponses les plus complètes aux citoyens curieux et porteurs de projets d'installation, ceux qui en rêvent encore et ceux qui s'y sont lancés, 2 jeunes installés seront présents sur le plateau Agriweb.tv du Salon de l'agriculture (hall 4) : Magali Mandon, éleveuse de poulet Label Rouge en Haute-Vienne et Martin Roquecave, fraisiculteur en IGP Fraise du Périgord en Dordogne.

A leur côté, Jean-Marc Poigt, président de l'association Kiwi de l'Adour (fruit labellisé IGP et label rouge) et membres du comité national des Indications Géographiques Protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ainsi que Didier Lalanne, technico-commercial branche volailles à la coopérative Terres du Sud. Enfin, Julien Rouger, Président de la Commission régionale installation et transmission de la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, éleveur et viticulteur viendra également apporter son éclairage, notamment, sur les derniers chiffres de l'installation dans la région.





Infos pratiques :

Le mardi 24 mai à 14 h 30 sur l’espace Forum Agri sous le Hall 4 du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine

Table ronde à retrouver en direct et en replay sur Agriweb.tv





