Agriculture | L'annulation de Lurrama 2020, un crève-cœur pour le monde agricole basque

04/11/2020 | Cette ferme géante devait ouvrir dans moins de 10 jours en la halle Iraty de Biarritz. Le confinement a eu raison de ce salon unique.

Saleté de Covid qui allait contraindre ce Lurrama 2020, prévu entre le 12 et le 15 novembre, une édition à son image: sans odeur, sans saveur, distanciée au point de s'éloigner de la Halle Iraty de Biarritz, la ferme éphémère tant attendue du monde agricole du Pays basque. À la place les organisateurs souhaitaient organiser des conférences-débats de Saint-Jean-Pied-de-Port à Itxassou en passant par Biarritz. Finalement le reconfinement conduit à la tenue d'une seule conférence, le 14 novembre, sur le site internet de Lurrama sur le thème "Prenons soin du monde dès aujourd'hui".

" En raison du nouveau confinement, nous sommes dans l'obligation d'annuler Lurrama 2020. Nous avons pourtant travaillé depuis le mois d'avril pour imaginer des solutions différentes qui s'adaptaient aux préconisations de la sous-préfecture. Nous savions que la 15ème édition serait spéciale, mais nous n'imaginions pas qu'elle ne serait pas ! Les sujets que nous allions aborder sous la thématique "Prenons soin du monde dès aujourd'hui" sont plus que jamais d'actualité, et ce que nous allons vivre dans ce deuxième confinement risque à nouveau de nous montrer que nous n'allons toujours pas dans la bonne direction. Ces débats nous voulons et devons les mener. Les choix que nous faisons aujourd'hui ont des répercussions sur notre avenir." C'est par ce communiqué que le président de Lurrama, Iñaki Berhocoirigoin et son équipe ont décidé d'informer de l'annulation de la 15e édition.

Lurrama, la superbe vitrine de l'agriculture paysanne basque

Cette annulation est un véritable crève-cœur pour le monde agricole basque certes. Lurrama, c'était ces gamins des écoles venus assister à la tonte des manech, (notre photo d'archives) mais aussi pour l'ensemble de la population du Pays basque qui se retrouvait en ce Salon agricole, plus simplement en cette ferme éphémère. On gardera en mémoire la saveur de l'an dernier un peu folklo avec la présence du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui avait fait passer des messages sur sa compréhension de la démarche paysanne basque. En restant taisant... sur sa future candidature avortée à la mairie de Biarritz.

Lurrama, c'était être sensibilisés au respect de la nature et ces découvertes de producteurs venus des provinces basques et d'un pays invité. C'était ces tables de centaines de convives avec repas thématiques confectionnés par les plus grands chefs du Pays basque mais aussi les élèves des lycées hôteliers de Saint-Jean-Pied-de-Port et Biarritz. Mais par-dessus tout, des conférences-débats montrant que l'on pouvait se tromper de chemin. Une démarche militante.

C'est en janvier 2005 qu'un groupe de paysans d’ELB (Confédération Paysanne du Pays Basque) donne naissance à Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) dont l’objectif est de promouvoir et développer l'agriculture paysanne au Pays Basque. C'est l’année suivante, que EHLG décide de mettre en place un salon qui deviendra la vitrine de son travail et de celui des paysans et paysannes du Pays Basque, Lurrama. Durant 15 ans, EHLG a lancé de nombreux chantiers sur les suivis des politiques agricoles, la valeur ajoutée sur les fermes, l’installation, la transmission, le développement local, la conception et l'organisation de Lurrama.

Cette année 2020 qui devait célébrer la 15ème édition du salon Lurrama, avec sa crise sanitaire était une année particulière : de nombreux penseurs, scientifiques, citoyens déclarent sans détour l’idée exprimée ici par Dominique Bourg le parrain de l'édition, que « ce qui nous arrive n'est pas sans lien avec la destruction des écosystèmes, et nous conduit vers une planète inhabitable ». Une pensée partagée par EHLG et qu'elle souhaitait réaffirmer à l’occasion de Lurrama 2020: "la nécessité de prendre conscience et d'agir pour une agriculture des territoires qui nourrit sainement les hommes et femmes qui y vivent, tout en respectant les ressources naturelles, la terre, l'eau, la biodiversité".

C'est pourquoi EHLG lance une nouvelle campagne d'appel aux dons pour soutenir son travail en faveur de l'agriculture paysanne, car plus que jamais ce travail doit s'inscrire dans la durée. La thématique de Lurrama 2020 « Prenons soin du monde dès aujourd’hui » était l'occasion pour l'association de présenter entre autres, l'étude qu'elle vient de mener portant sur le système alimentaire depuis la terre nourricière jusqu’à l’assiette au Pays Basque en 2050. "Pour que notre assiette ait du goût en 2050, pour qu'elle soit bonne pour notre santé, pour réussir à produire localement une partie non négligeable de ce qu'elle contiendra, c'est maintenant qu'il faut prendre le bon cap ! Au sein de Lurrama, nous nous inscrivons dans ce courant qui pense que la pandémie et le blocage planétaire que nous vivons découlent de notre manière de vivre sur terre et de notre rapport au vivant. Nous partageons l’analyse que le modèle économique capitaliste qui régit l’ensemble des pays riches et qui s’impose à tous les habitants du monde, nous mène droit au mur", conclut l'association.

Un débat sur internet et un appel aux dons

Annulé donc Lurama 2020 a maintenu malgré tout un rendez-vous, comme une forme un baroud d'honneur, une recommandation: une conférence sur le site internet de Lurrama, samedi 14 novembre à 11 heures. Une vidéo avec les témoignages de de Dominique Bourg, Marc Saint André, Aurélie Trouvé et Nicolas Girod.

Enfin, à tous ceux qui souhaitent soutenir l'agriculture paysanne, EHLG mène en ce moment une campagne de dons qui lui sera plus que jamais nécessaire (1). En effet, le Salon Lurrama constituait un soutien financier essentiel à la structure pour continuer son travail d'accompagnement des paysans et de promotion de l'agriculture paysanne au Pays basque.

Quant à la présentation de l'assiette 2050, préconisée par EHLG, elle attendra la fin du confinement. Vivement demain.



(1).- https://don.ehlgbai.org/campaigns/don-ehlg/



Par Félix Dufour

Crédit Photo : DR