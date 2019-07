Agriculture | L'image des agricultures en débat à Bergerac

13/07/2019 | Les vingt-cinquièmes Controverses se déroulent du 16 au 18 juillet à Bergerac sur le thème du choc des images en agriculture. 200 participants sont attendus.

Organisées par la Mission Agrobiosciences Inra, les Controverses européennes ont pour but la mise en débat de l’avenir de l’agriculture et des territoires ruraux. Du mardi 16 au jeudi 18 juillet, cet événement réunira à Bergerac experts, exploitants, élus, sociologues et représentants de la société civile. Au coeur des débats, la dépossession de leur image que ressentent les agriculteurs, les décalages des représentations, les modèles qui émergent. Cette édition vise à confronter au niveau européen, les représentations des différentes agricultures et de ceux qui les pratiquent.

Les uns se plaignent de l'agribashing et s'estiment incompris, d'autres au contraire, vantés dans les médias, retrouvent la faveur de la société par des pratiques alternatives ou innovantes. Sur ces mondes agricoles, éclatés en une multitude de modèles, se projettent les images les plus contradictoires, de l’angélisation aux cauchemars, des visions radicales sur l’élevage ou le glyphosate aux cartes postales bucoliques du paysan idéal. Si toutes contiennent leur part de réalité, elles participent aussi à une radicalisation des symboles et des représentations sociales de l’agriculture et de ceux qui la pratiquent. Organisées du mardi 16 au jeudi 18 juillet à Bergerac, Les controverses européennes ont pour but de mettre en débat le devenir de l'agriculture, de l'alimentation et des territoires ruraux.

Confronter différents regards



Cette vingt-cinquième édition vise à confronter, au niveau européen, les différents regards portés sur ces mondes agricoles ; à explorer les tensions et les paradoxes de ces imaginaires souvent trop binaires ; à repérer qui fabrique aujourd’hui les images de l’agriculture et de l’alimentation et quels sont leurs effets ; à révéler les trajectoires qui, sur le terrain, permettent de dépasser ces effets de choc qui est la thématique de la journée du 17 juillet.

Pendant deux jours et demi, des sociologues, des experts d'opinion,, des exploitants, des élus, des associations, à travers des tables rondes, des témoignages, aborderont les pistes pour dépasser cette bataille d'image et de communication. Le défi des controverses, c'est d'offrir au public un échange argumenté, pacifié entre experts, représentants du monde associatif, agriculteurs, distributeurs, de déconstuire certaines certitudes et de s'interroger ensemble sur des temps longs, en somme de dépasser les débats frontaux pour bâtir une intelligence collective sur ces enjeux de société que constituent le devenir de l'agriculture et l'alimentation. Pour le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui soutient cet événement, cette réflexion s'inscrit dans la continuité de celle menée dans le cadre de la séance plénière Néo Terra du Conseil régional qui a lieu mardi 9 juillet, visant à accompagner et accélérer la transition écologique et énergétique, notamment en matière d'agriculture.

Programme et inscriptions sur http://controverses-europeennes.eu/. Ouverture à partir de 9 h 30 au jardin Perdoux à Bergerac.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr