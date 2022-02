| Libraires : une année record en Nouvelle-Aquitaine

Avec 8 créations et 5 reprises accompagnées par l'Agence du Livre, Cinéma et Audiovisuel et soutenues par la Région, la Drac et le CNL, 2021 a été l'année la plus faste pour le développement de la librairie en Nouvelle-Aquitaine. 13 librairies ont ainsi été créées ou reprises dans le cadre du contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine, contre 11 en 2020 (9 créations et 2 reprises) et en 2019 (7 créations et 4 reprises), et 9 en 2018 (2 créations et 7 reprises).