Agriculture | La Fondation pour une agriculture durable appelle à candidatures

16/07/2020 |

La Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle Aquitaine qui a soutenu depuis sa création près de 80 agriculteurs avec l’ambition qu’ils puissent partager leurs expériences vient de lancer ce 15 juillet deux appels à candidature . Et ceci avec l'ambition de mettre en valeur et soutenir, d'une part les agriculteurs qui innovent sur leur exploitation avec le souci d'inscrire leur démarche dans les « trois dimensions du développement durable : économique, environnementale et sociale » , d'autre part aux doctorants dont les travaux concourent à identifier des pistes pouvant améliorer la durabilité de l’agriculture régionale.

Les agriculteurs intéressés s'inscrivent sur le site dédié à cet appel et répondent à six questions qui permettent de situer l’initiative proposée à la sélection. (www.agridurableaquitaine.com) Après une présélection sur dossier, les exploitations retenues recevront la visite d’experts qui analyseront sur place l’initiative proposée. Sur la base de cette analyse un jury indépendant composé de représentants du monde scientifique et professionnel (INRAE, Bordeaux Sciences Agro…) choisira les lauréats. Les lauréats recevront une dotation de 1 500 à 2 000 € selon la qualité de la réalisation.

L’appel à candidature sera clos le 11 septembre 2020.



De leur côté, les les doctorants intéressés doivent exercer leur activité en lien avec le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ils adresseront à la Fondation, par voix numérique, un résumé synthétique de leurs travaux (aboutis-résultats, ou en projets-objectifs).

Le comité scientifique de la Fondation jugera de la cohérence des sujets traités avec l’objet de la Fondation, et en fonction de la qualité des travaux produits, proposera l’attribution d’une bourse de 2 500 € par projet. Les candidats ont jusqu’au 30 octobre 2020 pour transmettre leur dossier.



A ce jour 5 thèses ont été récompensées, portant par exemple sur :

« La contribution des pollinisateurs dans la production de colza et de tournesol en zone atelier Plaine et Val de Sèvre » ou sur « La disponibilité des éléments minéraux pourrait-elle contraindre le développement de l’agriculture biologique à l’échelle mondiale ?

Contact :

Bruno MILLET - Délégué Général – bruno.millet@na.chambagri.fr



