Agriculture | Le pôle de compétitivité Agri Sud Ouest Innovation s'installe en territoire béarnais

19/06/2019 | Agri Sud Ouest Innovation et la CCI de Pau ont signé une convention de partenariat pour la création d'un relais local du Pôle de Compétitivité agricole et agroalimentaire en Béarn

Originellement créé sur le territoire de Midi-Pyrénées en 2007, avant de s'étendre à l'Aquitaine en 2012, la couverture du Pole de compétitivité Agri Sud ouest Innovation a suivi l'élargissement des périmètres des deux régions. En contre-partie, et pour couvrir au mieux cette nouvelle surface XXL, il a du notamment développé des « relais locaux », véritables points d'ancrage territoriaux dans l'ensemble des départements. Avec l'objectif de déploiement de 26 de ces relais locaux d'ici fin 2019, et soucieux de respecter le caractère bicéphale du département des Pyrénées-Atlantiques, AgriSud Ouest Innovation vient de poser son pion en territoire béarnais. Au pays d'Henri IV, c'est la CCI de Pau qui servira d'ambassade à la super structure. La signature de la convention portant naissance de ce relais local a eu lieu lundi 17 juin en fin d'après-midi dans les locaux du groupe coopératif Euralis, membre actif du conseil d'administration du Pôle.

Ca y est le pôle de compétitivité Agri Sud Ouest Innovation au siège social toulousain et à l'antenne bordelaise, a officiellement son pied à terre en Béarn ! Et c'est la CCI de Pau qui lui offre bien volontiers, à entendre Didier Laporte son Président, pas peu fier de pouvoir considérer que « le Béarn abrite désormais 3 pôles de compétitivité : Avenia (seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences et des filières énergétiques du sous-sol), Aérospace Valley (autour de l'aéronautique et aérospatial, lui aussi basé à Toulouse) et désormais, donc, dans le secteur de l'innovation agricole et agroalimentaire Agri Sud Ouest Innovation ». Un nouvel arrivé de poid puisque, comme le rappelle son directeur général Vincent Costes, « Agri Sud Ouest Innovation est le premier pôle en terme de projets FUI (Fonds Unique Interministériel)». En effet, sur les 642 projets labellisés par le Pôle depuis sa création, il compte 62 projets FUI, drainant un financement public de 335 M€ venus irriguer l'économie du territoire et 442 M€ d'investissements privés. De quoi susciter plus encore l'enthousiasme du Président de la CCI, ravi de pouvoir mettre au service du pôle « les compétences globales » de sa chambre consulaire. « Les CCI servent à ça : à créer du lien, du réseau, mettre en relations les entreprises avec les gens qui des compétences expertes comme les vôtres ! Et bien sûr dans un échange gagnant-gagnant car votre présence nous permet, à nous, de faire la démonstration que le Béarn est un territoire d'innovation. Votre présence permettra de le faire savoir encore un peu plus et de nous valoriser en terme d'attractivité et de marketing territorial».

« Assurer le lien entre les entreprises, le Béarn et le Pôle »

Côté Agri Sud Ouest innovation, l'implantation d'un relais local en Béarn à travers la personne d'Hervé Turpin, manager à la CCI est « stratégique ». « A la fois pour faire remonter auprès du Pôle, les projets innovants qui pourraient faire l'objet d'un accompagnement de sa part mais aussi pour faire connaître ce dernier aux entreprises de ce territoire qui compte 350 communes », explique Pierre Bougault Délégué territorial du Pole pour la Nouvelle-Aquitaine qui sera le contact privilégié du référent local. Autrement dit « assurer le lien entre les entreprises, le Béarn et le Pôle » avec à coeur l'innovation et l'émergence de projets collaboratifs visant, à terme, création de valeur ajoutée et emplois sur le territoire.

Des objectifs qui de manière concrète passeront par l'animation du réseau local des entreprises, prenant à travers la diffusion d'informations du Pôle, l'organisation de réunions ou encore de conférences sur des thématiques d'innovation à l'image de la table ronde « Biomasse énergie et création de valeur » organisée lundi soir, en suivant de la signature de la convention de partenariat. C'est le référent local béarnais, qui assurera cette mission d'animation en lien avec le délégué pour la Nouvelle-Aquitaine. Il aura également pour rôle, à l'image des autres référents locaux du Pôle d'identifier les entreprises et institutions intéressées et en leur sein « un collaborateur motivé pour travailler étroitement avec le Pôle ». Avec la mise en place de ce 23ème relais local sur l'objectif de 26, le Pôle ajoute une maille de plus à la proximité qu'il veut mettre en place avec les territoires des 2 régions.

L'info en plus: Au Pays Basque, le relais local est assuré par Pierre-Michel Etcheverry, à la CCI de Bayonne Pays Basque.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr