Agriculture | Un Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021 plus proche du public ?

29/01/2021 | Le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine a tenu son Assemblée Générale le 28 Janvier et en a profité pour dessiner les contours de l'édition 2021.

Lors de l’Assemblée Générale du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine qui se tenait le 28 janvier en visioconférence pour cause de crise sanitaire, Bruno Millet, Commissaire général du Salon, et Dominique Graciet, président du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, ont présenté les innovations du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2021 qui aura lieu du 15 au 24 mai.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et l’interdiction de rassemblements lors d’évènements. Face à cela, le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine a su rebondir en créant la Semaine Digitale de l’Agriculture en lieu et place de son traditionnel Salon au mois de mai 2020. En ce qui concerne l’édition 2021, beaucoup d’interrogations restent encore en suspens mais, une chose est certaine, le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine se tiendra bel et bien avec d’ores et déjà des innovations en préparation.

Comment voyez-vous la future édition ?

Au travers de cette question, le Salon de l’Agriculture a lancé sur sa plateforme Agriweb.tv une consultation durant le mois de janvier auprès du public, mais aussi des partenaires, de l’enseignement agricole et des filières agricoles, pour connaître leurs souhaits et aller au devant d’eux. Ce sondage a donné lieu à 828 contributions dont les 2/3 de participants ne s’étaient jamais rendus au Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine.

Suite à cela, 3 grands enseignements ont émergé. Tout d’abord, le fait de découvrir et d’échanger sur les contributions positives de l’agriculture régionale, et celles de ses agriculteurs, au bien commun car pour le public, le monde agricole peut aborder tous les sujets en toute transparence et objectivité. Il en résulte d’ailleurs que les sujets plébiscités par les participants à cette contribution tournent autour de l’approvisionnement alimentaire et la préservation de la planète.

Ensuite, les participants souhaitent que le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine se rapproche d’eux. Par exemple, le Salon pourrait devenir itinérant et proposer une journée dédiée par département afin de mettre encore plus en avant la diversité des territoires et permettre à ceux qui ne peuvent se rendre à Bordeaux de découvrir ou de redécouvrir la richesse agricole qui se trouve autour de chez eux. Enfin, suite à l’expérience réussie de la Semaine de l’Agriculture, la possibilité d’avoir un Salon de l’Agriculture hybride est fortement envisagée. Cette digitalisation permet de toucher un nouveau public qui ne peut se rendre à Bordeaux, et de visiter le Salon depuis son ordinateur ou son téléphone « à la carte » mais aussi de voir ou revoir des débats ou des animations grâce à l’Agriweb.tv.

L’Agriweb.tv innove encore

Née en 2019, Agriweb.tv a pris toute sa place en 2020 en devenant le support de la Semaine digitale de l’Agriculture. Pour cette année 2021, son objectif est d’être un outil pour renouer le dialogue avec la société et les jeunes générations. En un mot être au coeur de la communication positive de l’agriculture. Pour cela, Agriweb.tv va se doter d’une nouvelle grille afin de proposer des contenus attractifs, originaux tout en proposant des rendez-vous réguliers.

Au travers de débats, de reportages, de prises de paroles ou de pool d’expertise, la plateforme souhaite donner la parole aux agriculteurs, aux scientifiques, aux experts ou encore aux associations de consommateurs et de citoyens. Elle sera aussi le partenaire indispensable aux traditionnelles composantes du Salon. Du Concours des vins à Aquitanima en passant par Equitaine, tout en restant dans l'incertitude de pouvoir retrouver physiquement le public, les commissaires du Salon ont déjà quelques projets en préparation.





"Faire comme si on y était"

Le Concours des Vins se tiendra le 24 avril 2021. Si la situation le permet, elle aura lieu dans les mêmes conditions qu’auparavant, c’est-à-dire au Parc des Expositions en présence de centaine de dégustateurs. Si tel ne pouvait être le cas, le Concours organiserait, comme ce fût le cas l’an dernier, de multiples dégustations en petits groupes afin de pouvoir décerner les médailles.

Pour les amoureux des chevaux, Equitaine va organiser quant à lui un Tour équin international digital. Les races locales seront à découvrir sur Agriweb.tv mais aussi, si la situation le permet, sur le Salon, tout comme les concours, qui n’ont pu se tenir l’année dernière.

Quant à Aquitanima, un International Tour virtuel avec des visites virtuelles d’élevage et des interviews vont être organisées et toutes ces vidéos seront traduites en anglais et espagnol. Afin de « faire comme si on y était » le séminaire international, qui se tient chaque année juste avant l’ouverture du Salon de l’Agriculture à l’Hôtel de Région, va devenir un webinaire international.

En attendant le 15 mai prochain, rendez-vous dès à présent sur Agriweb.Tv !



Par Julie Alleau

Crédit Photo : Aqui.fr