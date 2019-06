Agriculture | Les Percherons s'attèlent au Trophée Innovation Equin du Salon de l'Agriculture

03/06/2019 | Les deux attelages du Trophée Innovation ont présenté les nouveaux outils de traction sur la carrière du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine.

C'est au sein du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine que se tenait ce dimanche, pour la première fois, le Trophée Innovation Equin. Pour l'occasion, deux fabricants spécialisés en traction ont fait le déplacement. Venus du Loir-et-Cher ou encore du Sud Gironde, ils ont présenté leurs dernières créations sur la Grande Carrière du Salon, aidés par les solides épaules des Percherons.

Après la présentation, les deux chevaux et leurs attelages se rafraîchissent à l'ombre des pins en bordure de carrière. Le premier Percheron est arnaché avec l'outillage imaginé et créé par Gilles Duvin, originaire de Landiras. Il est fabricant de matériel de viticulture et de tractage en maraîchage et ses outils sont utilisés notamment dans les vignes par ânes et chevaux. Il présentait, ce dimanche, deux innovations dont un prototype de tondeuse étroite pour les vignes. "Elle fonctionne depuis un mois via un prestataire de service qui la teste à Saint-Emilion. Elle permet de travailler sur deux hectares par jour. Le deuxième outil est un tire-billes dont les quatre roues décuplent l'effort de traction par rapport à un débardage traditionnel. Les troncs d'arbres sont soulevés pendant le tirage du cheval." détaille-t-il. Convenant aux neuf races de chevaux de traits, les outils de son entreprise nommée Vitimeca sont vendus en Europe et jusqu'Outre-Atlantique. De plus, le fabricant est partenaire de l'Ecole des Anes Maraîchers de Villeneuve-sur-Lot.

Sylvie Burshhoff a, elle aussi, fait le déplacement pour présenter sa dernière innovation. Nommés "Agilis" car "légers" et "faits à Saint-Agile" d'où elle est originaire, ses nouveaux ressorts amortisseurs sont intégrés dans le collier de trait. Réglables pour toutes races également, ils sont destinés à du trait de ville en premier lieu, mais sont également utilisables sur un collier forestier, plus rustique, pour les vignes. " Les ressorts font en sorte qu'il n'y ait pas de gêne sur le trait au départ de l'épaule, l'action est directe plutôt qu'en bout de trait et donne de la souplesse à chaque effort" explique la fabricante de la Sellerie Percheronne. Adaptés pour le travail avec voitures lourdes de ville, pour le tri sélectif ou encore le ramassage scolaire, les ressorts ont été testés également sur le travail du sol, en labour et en traineau et passeront, prochainement, les tests sur un débardeur. Steven, meneur, a présenté ces nouveaux accessoires de collier sur la carrière : "j'en suis très content, le confort est bien meilleur ! Dès le démarrage, les ressorts amortissent l'effort, c'est bien plus agréable."

Jugés sur le confort et la sécurité du meneur, la présentation du cheval, le réglage du harnais ou encore la qualité du travail par quatre professionnels, Sylvie repart avec le coup de coeur du jury; le premier prix du Trophée Innovation a été attribué à Gilles pour sa tondeuse étroite. Ils repartent avec coupes et plaques et une bouteille spéciale de la cuvée du Salon.



Par Sabine Taverdet

Crédit Photo : Sabine T