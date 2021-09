Agriculture | Les plus belles limousines réunies au Concours National à Limoges

16/09/2021 | Du 17 au 19 septembre, plus de 400 limousines seront en lice pour le concours national à Limoges

Plus grand rassemblement mondial d’animaux de la race limousine, le concours national se déroulera à Limoges, du 17 au 19 septembre, sur le Champ de Juillet avec plus de 450 représentants de la génétique limousine venus se mesurer dans une ambiance chaleureuse. Le Championnat de France de la Limousine mettra en valeur la seconde race allaitante de l’Hexagone qui occupe la première place à l’exportation. La belle rousse est actuellement présente dans plus de 80 pays et autant de départements. Le thème de ce concours « Transmettre la passion » servira de fil rouge durant ces trois journées de compétition.

Ce sont plus de 450 limousines qui ont été spécialement sélectionnées pour participer au concours national de la race à Limoges, issues de près de 150 élevages provenant de 25 départements français. La Haute-Vienne sera en tête avec 162 animaux en lice suivie de la Corrèze avec 115 animaux. Initialement programmé l’an dernier, l’événement avait dû être reporté en raison de la crise sanitaire, ce qui a motivé d’autant plus les organisateurs. « Nous sommes très heureux que la manifestation phare de la Limousine reprenne ses quartiers à Limoges, au cœur de son berceau, se félicite Bernard Roux éleveur et président du Conseil international Limousin. C’est un moment important pour toute la filière car il offre proximité et échanges avec le grand public et nous permet de partager au plus grand nombre la passion de notre métier. »

Durant ces trois jours, le concours national regroupera des éleveurs venus de toute la France qui auront l’occasion de vanter aux consommateurs les atouts du premier Label Rouge racial français tandis que de nombreux scolaires découvriront la Limousine au coeur de la ville. Malgré les contraintes sanitaires, des délégations d'éleveurs feront également le déplacement depuis l'Espagne, l'Angleterre et la Suisse pour admirer la génétique limousine. « Le Label Rouge garantit des viandes aux goûts et aux saveurs de qualité supérieure assure Jean-Pierre Bonnet, président de Limousin Promotion. Pour l’obtenir, il faut répondre à des exigences bien précises en termes de production, transport, abattage et commercialisation. Chaque année, ce sont près de 10 000 tonnes de viandes limousines Label Rouge qui sont vendues en France dans plus de 1 700 points de vente contractualisés que ce soit des boucheries, des grandes et moyennes surfaces ou des restaurants ». Les volumes commercialisés en bœuf ont augmenté de plus de 900 tonnes en 2020 par rapport à l’année précédente.

Un programme riche et varié

Outre le concours, ces trois journées seront aussi l’occasion d’assister à des ventes aux enchères d’animaux reproducteurs et d’animaux de boucherie Label Rouge Blason Prestige, de déguster les viandes limousines sous label au restaurant Limousin et de participer à des animations autour de la filière comme des démonstrations de boucherie et de recettes, des jeux, des conférences et des expositions. Le concours national débutera ce vendredi dès 8 h avec le jugement des sections qui se prolongera jusqu’à 19 h. Une conférence sur le thème « La filière bovins viande en France : bilan, défis et perspectives » sera organisée par le Crédit Agricole Centre Ouest et France Limousin Sélection à la Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Vienne à 17h30.

Le lendemain, le concours se poursuivra à partir de 8h30 avec les prix spéciaux, les prix de championnat, à 14h45 les prix d’ensemble et à 15h45 le challenge interrégional (remporté par la Haute-Vienne en 2019) suivis, à 17h30, par une vente aux enchères de reproducteurs « Grand Cru » proposée par Interlim Génétique Service. Le concours des prix spéciaux « Qualités Bouchères » se déroulera dimanche de 9 h à 11 h suivi de la vente aux enchères de femelles « Bœuf Limousin Blason Prestige » à 11h30 co-organisée par Limousin Promotion et France Limousin Sélection. Le concours national s’achèvera par le défilé des animaux primés à partir de 15h, avec remise des récompenses. (Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire)

Deux des championnes du CNL 2019 défendront leur titre, à savoir Jouvence appartenant à Philippe Deshouillère (87) qui avait remporté le prix d'honneur femme adulte et Nébuleuse RR au GAEC Pimpin frères (87), prix d'honneur jeune femelle.

Trois limousines sacrées au concours général agricole 2020 seront présentes, Limande RR de l'EARL Deconchat (87) prix de synthèse femelle, Juliuse RRE du GAEC Bourdouloux (19) prix de championnat femelle et Jouvence qui avait décroché le rappel de championnat.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Blason Prestige