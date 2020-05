| Travail saisonnier: la filière Cognac ouvre ses recrutements

Relevage,rognage, égourmandage et épamprage. Comme chaque année, et d’autant plus du fait de l’épidémie de Covid-19, la filière Cognac s'apprête à recruter pour le travail saisonnier dans les vignes des deux Charentes. Plusieurs milliers d’emplois, essentiellement des CDD mais aussi des CDI, sont à pourvoir dès mi-mai 2020 dans les exploitations viticoles de l’appellation via la plateforme mobilisationemploi.gouv.fr. L'encadrement et l'accompagnement des employeurs, rendent ces postes "accessibles facilement", y compris aux personnes en chômage partiel "puisqu’elles peuvent cumuler ce revenu à leur allocation".