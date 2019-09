Pour sa 3e édition, Péri’Meuh va donc prendre une dimension internationale, voire mondiale. La fête agricole urbaine accueillera le Concours national limousin, autrement dit le championnat de France de la race bovine limousine. 450 bœufs, vaches et veaux seront donc présents sur les allées Tourny. 220 éleveurs sont attendus. Sur les trois jours, différents concours seront organisés et de nombreux prix décernés. Autour du ring professionnel sur lequel seront présentés les animaux, différents stands dévoileront acteurs et savoir-faire de la filière : intervenants du champ à l’assiette, écoles de formation, pôle métiers, démonstrations de découpe, restaurant de viandes limousines, etc. Le samedi après-midi vers 17 H 30, une vente aux enchères "grand cru" verra des centaines de professionnels venus d’une trentaine de pays se battre pour acheter les plus beaux animaux reproducteurs. Le dimanche 22 à 11 h, une deuxième vente aux enchères concernera les femelles. Et l'après midi du dimanche, se clôturera par le défilé sur le défilé des animaux primés sur le grand ring de 800 mètres carrés, aux allées Tourny.

Les visiteurs retrouveront par ailleurs tout ce qui a fait le succès de Péri’Meuh sur les deux précédents éditions : présentation des filières agricoles et agroalimentaires périgourdines, démonstrations, dégustations, marchés de producteurs, expositions de matériels agricoles et d’animaux de la ferme, activités ludiques, balades en calèches pour les enfants, lacers de bouses factices. Selon la Ville de Périgueux, la FDSEA et la Chambre d’agriculture, Péri’Meuh espère accueillir dans la capitale du Périgord près de 30 000 visiteurs.