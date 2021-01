Agriculture | « Peu de perspectives pour les mois à venir », J-L Dubourg, Président de la Chambre d'agriculture de Gironde

26/01/2021 | Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Gironde a fait le bilan des actions de l’établissement en 2020.

Après une année « compliquée », Jean-Louis Dubourg masque à peine son désarroi concernant l’avenir. Le Président de la Chambre d’agriculture de la Gironde a tenu à saluer l’engagement de ses agents tout au long de l’année 2020. Cette dernière a vu notamment exploser l’activité du Drive Fermier et le lancement du site « Aux Prés des Cuisiniers » destiné à la restauration scolaire pour les établissements du Sud-Gironde.

« Le défi est maintenant d’inventer les agricultures de demain et de renforcer les exploitations face aux aléas économiques et climatiques ». Jean-Louis Dubourg résume ainsi la détermination des services de la Chambre d’Agriculture de la Gironde en abordant cette année 2021. Dans son rétroviseur, 2020 apparaît comme « année compliquée […] avec beaucoup d’incertitudes et offrant peu de perspectives pour les mois à venir », précise le Président de la Chambre départementale.



Il subsiste toutefois plusieurs points de satisfaction pour Jean-Louis Dubourg, notamment en matière de certifications environnementales. La Gironde est, encore une fois, le département français comptant le plus d’exploitations labellisées Haute Valeur Environnementale (2 000). Sur la labellisation Bio, la Gironde a le cinquième total d’exploitations labellisées (1 400) mais reste leader sur la filière viticole. « Tout ceci montre une dynamique puissante dans notre département, à nous de conforter cet engagement sur ces démarches et de les valoriser », affine Jean-Louis Dubourg.

Drive fermier et restauration scolaire

L’année 2020, aussi difficile soit-elle, a eu toutefois quelques effets positifs pour les agriculteurs : « les consommateurs ont parfois désertés les grandes surfaces pour se tourner vers les circuits courts », commente Jean-Louis Dubourg. Cela s’illustre notamment grâce au Drive fermier, plateforme créée par le réseau des Chambres d’Agriculture en 2012. « Pendant le confinement, l’activité du drive fermier a été multipliée par 7 », se réjouit le Président de la Chambre d’Agriculture, il aura même fallu ouvrir une nouvelle antenne du drive Place des Quinconces à Bordeaux. Rapporté à toute l’année 2020, cela représente le double par rapport à l’activité du drive fermier en 2019.



Autre point positif, du côté des restaurants scolaires. En juin 2020, la Chambre d’Agriculture a créé l’association « Aux Prés des Cuisiniers ». L’initiative a pour but de rapprocher agriculteurs et gestionnaires de la restauration collective pour y proposer des produits locaux. L’expérience a démarré dans plusieurs restaurants scolaires du Sud-Gironde, à la rentrée de septembre dernier. « Une fois que le dispositif aura atteint sa maturité de fonctionnement, nous le déploierons à l’ensemble du département », annonce Jean-Louis Dubourg.

Relance : double accompagnement avec France Relance et « Agir Vite »,

Outre ces démarches spécifiques, la Chambre d’Agriculture souhaite participer à la relance économique des agriculteurs. Ainsi, elle a imaginé l’opération « Agir Vite », en lien avec des comptables et des juristes. « Des agriculteurs et viticulteurs rencontrent des situations de trésorerie compliquées, l’idée est de les accompagner de manière complète : le conseiller chambre sur le plan technique, puis les comptables et juristes dans leurs domaines respectifs », affirme le Président de la Chambre d’agriculture. L’objectif ? Sauvegarder l’agriculteur et lui aménager une porte de sortie viable. « Ce n’est pas courant pour un agriculteur de faire de la publicité autour de ses difficultés, aussi ces opérations restent discrètes pour ne pas les mettre en porte-à-faux, reprend Jean-Louis Dubourg.

La Chambre a par ailleurs fait savoir qu’elle accompagnera les agriculteurs qui le souhaitent à bénéficier des aides à l’investissement prévues dans le cadre du plan de relance « France Relance ». « Ces aides concernent l’agroécologie, la sortie des pesticides, l’adaptation aux changements climatiques, l’irrigation, la forêt ou encore la lutte anti-gel », explicite Jean-Louis Dubourg. Ce dernier a également eu quelques mots sur le concours des vins d’Aquitaine dont l’organisation a été bousculée en 2020 et précisé que l’édition 2021 était déjà en préparation « sans connaître encore les règles sanitaires qui s’appliqueront en avril-mai ».



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD