04/11/2019 | Le week-end du 9 et 10 novembre, "La Ferme s'invite" au parc des expositions de Poitiers. 700 animaux seront présents. Cette année, le cheval sera à l'honneur.

La nouvelle édition de « La Ferme s’invite » se déroulera le week-end du 9 et 10 novembre au parc des expositions de Poitiers. Plus de 700 animaux sont attendus sur place. Les traditionnels concours départementaux vont être organisés ainsi que de nombreuses démonstrations. D’ailleurs, cette année, l’organisation a choisi de faire la part belle au cheval. Le hall B sera totalement dédié au monde équin. Un marché des producteurs, une ferme éphémère, un pôle gastronomie seront proposés également aux visiteurs curieux sans doute de découvrir le monde de la ferme en pleine ville. En préambule, plus de 1 200 écoliers de la communauté urbaine de Grand Poitiers viendront découvrir les animaux de la ferme le vendredi 8 novembre.

C’est au centre équestre de Poitiers que le rendez-vous est pris pour présenter la nouvelle édition de « La Ferme s’invite » qui se déroulera le samedi 9 et dimanche 10 novembre prochains au parc des expositions de Poitiers. À première vue, un lieu pas forcément en lien avec le milieu agricole. Quoique. Cette année, le monde équin sera à l’honneur durant ce salon qui a attiré tout de même près de 30 000 personnes en 2018.

Un hall dédié au cheval

Cette édition de « La Ferme s’invite » va faire la part belle au cheval. L’intégralité du hall B lui est consacrée. « Le monde équin est présent depuis le début avec nous, rappelle Michel Caillé, le président de « La Ferme s’invite ». Ils sont appréciés du grand public ». Le ring sera sans cesse animé. Démonstrations de tri de bétail, de dressage. Il y aura un mélange entre chevaux de loisir, de compétition, et de travail. Au total, plus de cinquante chevaux seront présents au parc des expositions de Poitiers. Parmi eux, des races locales : comme le cheval de traie, le mulassier, ou encore le fameux baudet du Poitou. « Il y a dans notre département le berceau des races oubliées, parfois tombées en désuétudes que nous voulons remettre en avant », explique Jean-Sebastien Rémy, responsable du pôle équin. Ces races oubliées se font parfois remarquer. Lors de la présentation de cette nouvelle édition de « La Ferme s’invite » le baudet, Atacam, s’est fait entendre lors de la séance photo par son braiment. Ce baudet est la propriété de Guy Moynard, plus de 60 ans d’expérience dans le cheval. Il est éleveur et inséminateur du côté de Confolens en Charente. « Vous savez, que ce soit le mulassier ou le baudet, ils ont failli disparaître. Mais je me bats pour les renouveler », confie ce passionné. Il arrive à maintenir une trentaine de naissances par an. Il compte d’ailleurs ramener à « La Ferme s’invite » un baudet et deux mulassières. À côté de lui, l’un des plus jeunes éleveurs et inséminateurs de France qui vit au Vigeant dans le sud de la Vienne, Baptiste Pépin. Il viendra lui aussi avec certains de ses chevaux à ce salon.

Au programme des concours, cette année, il n’y a pas de national prévu. Des concours départementaux vont être organisés avec un départemental limousin, avec 125 animaux en compétition, un département prim’holstein avec 25 vaches laitières, des interdépartementaux ovins pour cinq races (rouge de l’Ouest, Charollais, Vendéen, Suffolk et Ile de France) pour un total de 110 animaux tout de même. Des championnats régionaux avicoles et cunicoles vont être également proposés avec des présentations de races des Charentes et du Poitou.

Pour les plus gourmands, un pôle gastronomie va être mis en place. Avec des produits venant du marché des producteurs. Ce seront des jeunes en formation cuisine et services des lycées professionnels de Poitiers, Loudun, Parthenay et Civray qui prépareront seize recettes tout au long du week-end. Quant au marché des producteurs, il va être installé à l’entrée des arènes. « Il y aura vingt-cinq producteurs d’ici », précise Philipe Tabarin, président de la chambre d’agriculture de la Vienne. Il y aura des produits en tout genre, du pain, de l’huile, des conserves, de la viande, du fromage. De quoi faire son marché avec des produits locaux. Une ferme éphémère sera aussi installée dans les arènes pour observer et découvrir les animaux.

Un lieu de rencontre et « un trait d’union » entre urbains et ruraux

Michel Caillé, président de « La Ferme s’invite » n’oublie pas l’origine de cette initiative. « Il y a plus de quarante ans, le Concours Charolais Ouest Européen de Poitiers a vu le jour. Aujourd’hui il y a une volonté de la part des éleveurs d’organiser une manifestation en plus des concours d’élevage et de l’ouvrir plus largement que le côté professionnel. Cette manifestation a pris de l’ampleur et elle est en cohérence avec l’agriculture aujourd’hui ». Tous se rejoignent pour dire que c’est un succès et que ce genre de manifestation revendique un but essentiel. « » La Ferme s’invite » va être un important lieu de rencontre entre les agriculteurs et la société. Actuellement, nous observons des tensions. Les agriculteurs sont catalogués de pollueurs par exemple. Je crois que nous nous devons de rétablir la vérité en montrant notre travail, en instaurant un dialogue et en disant ce que c’est d’être agriculteur », confie Philipe Tabarin, président de la chambre d’agriculture de la Vienne. Même les politiques vont dans ce sens, comme Alain Claeys, président de la communauté urbaine de Grand Poitiers : « Je souhaite qu’au niveau de l’agglomération cet événement soit un trait d’union entre urbain et rural. Il y a des liens à tisser et des métiers à découvrir ».

Des métiers que des jeunes vont pouvoir découvrir en préambule du week-end, dès le vendredi 8 novembre. Cette année, ce seront plus 1 200 élèves d’une cinquantaine de classes de la communauté urbaine de Grand Poitiers qui viendront à la rencontre des animaux de la ferme et également des animations autour d’ateliers pour présenter certaines pratiques agricoles. « Quand on vient le vendredi matin, on est tout de suite frappé par l’engouement des enfants qui parfois voient ces animaux pour la première fois », se remémore Alain Claeys qui vient traditionnellement inaugurer le salon à ce moment-là. 150 jeunes des lycées agricoles et Maisons familiales rurales (MFR) vont encadrer et guider les écoliers à travers le parc des expositions. Pour clôturer la visite, un spectacle équestre leur sera proposé.

« La Ferme s’invite » devrait de nouveau être un succès pour cette édition 2019, l’organisation espère accueillir encore plus de monde que l’an passé avec une ambition de 35 000 visiteurs qui pourront admirer les 700 animaux et discuter avec leurs éleveurs. La Ferme investit le parc des expositions de Poitiers dès le 8 novembre pour les écoliers et le 9 et 10 novembre pour les urbains, l’occasion de se rendre à la ferme sans sortir de sa ville.

Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr