Agriculture | Réana, un réseau innovant entre établissements agricoles de la Région

06/06/2019 | Réana, Réseau des Etablissements Agricole de Nouvelle-Aquitaine aura pour missions de favoriser la formation et l'insertion dans le monde de l'agriculture.

« Partager, Former, Réussir », tel est le slogan du nouveau réseau entre établissements agricoles de la région. Nommé Réana, (Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle-Aquitaine), il aura pour but de favoriser la formation, diversifier les voies d’accès mais surtout d’agrandir la visibilité de la filière sur tout le territoire. Avec une coopération de 22 établissements publics agricoles de la région, le réseau couvre toutes formations, tous âges et toutes organisations de la filière agricole.

Présenté par Laurence Pers-Phillipoux et Laurent Herbreteau tous deux proviseurs de lycée agricole de Brive-Voutezac et Périgueux, le nouveau réseau Réana a été amorcé ce mercredi 5 juin au Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Il réunit 22 établissements soit 37 Lycées, 14 CFA, 21 CFPPA et 40 fermes d’exploitation et d’ateliers techniques agricoles. En réponse au contexte régional ce réseau sera construit sur « un engagement du territoire entouré d’un fort travail en réseau » qui, lui-même s’appuiera sur des organisations collectives.

« Renforcer la collaboration entre établissements »

Réana affirme son premier but de former puis insérer les personnes en formation, autrement dit répondre aux besoins du terrain et aux attentes. Avec une énorme mixité des voies d’apprentissage et de formation, la filière professionnelle s’appuie sur la mise en pratique de stages en entreprises qui apporteront la technique nécessaire mais aussi une première approche du monde professionnel. Le réseau Réana concerne 9 500 élèves, 3 600 apprentis et plus de 13 000 stagiaires adultes et « bien-sûr, la mise en pratique de ce réseau ne fonctionnera pas sans participation active et animation du territoire pour son développement. ».

La filière qui regroupe un taux de 85% d’insertion dans le monde professionnel et une précise égalité des sexes s’élaborera aussi autour de l’enjeu du handicap. En effet, un plan d’accompagnement des personnes en difficulté sera mis en place sur le réseau afin de faciliter leur l’insertion. « Déjà, nous observons une augmentation du nombre de jeunes en situation de handicap que les enseignes accueillent en leur sein. Aussi, une évolution de leur taux de réussite aux diplômes finaux a été vérifié. » C’est à la suite d’une stratégie partagée additionnée a une force de proposition, un maillage et une diversité grandissante des acteurs que Réana « sait mobiliser les compétences spécifiques et les mutualiser pour atteindre une identité reconnue et visible. »

Réana, « réseau souple et agile » met en œuvre plusieurs politiques publiques pour préparer le monde de demain et préserver les égalités des chances de la formation. Au service du territoire, le réseau mutualise les compétences de chacun des acteurs et fait évoluer la filière agricole.

« Une excellente initiative »

Dominique Graciet, Président de la chambre régionale d'agriculture, se dit « heureux » d’être présent pour le lancement de ce réseau. A travers son discours, il a souligné sa volonté de donner de la « visibilité à toutes les composantes de notre monde agricole ». Il annonce « un grand pas pour l’avenir, représenté par nos jeunes qui ont largement leur place dans cette filière ». Etant le 1er budget agricole ainsi que le 1er secteur d’emploi , la région Nouvelle-Aquitaine « veut garder sa renommée et son identité à travers la formation ».

« Réana représente une stratégie commune pour la filière, elle est plus efficace, plus visible et donc plus attractive pour les métiers et la formation » a tenu à ajouter Philippe de Guenin, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine. Un projet cohérent et logique avec l’Etat également représenté par Adeline Croyère, sous-directrice en charge de l’enseignement agricole pour le ministère de l’agriculture, qui « soutient l’emploi et les territoires à l’aide de formation et d’adaptation au monde moderne. »

Réana, un réseau qui augmente les forces agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine au travers de jeunes formés et motivés. Les deux directeurs de lycée agricole ont tenu à finir leurs discours par une belle phrase de Michel Serres qui symbolise l’apport du nouveau réseau aux jeunes : « Le savoir rend heureux et le savoir rend libre. »

Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C