Agriculture | Recensement agricole : les Pyrénées-Atlantiques cultivent leurs différences

02/02/2022 | Parmi les particularité des Pyrénées-Atlantiques relevé dans le dernier recensement agricole, l'élevage reste majoritaire... mais il souffre

C'est la photo de famille décennale attendue avec impatience par les acteurs du secteur agricole. Le recensement agricole livre depuis début janvier ses premiers résultats consolidés. A l'occasion de Rencontres de l'économie agricole des Pyrénées-Atlantiques, organisées en ligne en début de semaine dernière par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, Pierre Etchessahar, Chef du service régional de l'information statistique économique et territoriale de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a relevé les spécificités du département au regard des grandes tendances agricoles de la Région. Et il n'en manque pas !

Premier constat dressé par le statisticien : « les Pyrénées-Atlantiques sont un département aux productions très diversifiées. Un des plus variés avec la Dordogne. » Une première particularité car si la Nouvelle-Aquitaine présente dans son ensemble de nombreuses productions, celles-ci se développent beaucoup par zones : vigne en Gironde et dans les Charentes, grandes cultures en Poitou-Charente, élevage extensif en Limousin... Les Pyrénées-Atlantiques sont à eux seuls « un concentré de cette variété ».





L'élevage majoritaire mais en souffrance

Si la ferme départementale reste diversifiée, elle n'échappe pas, bien que moins fortement, à la tendance à la spécialisation des exploitations, notée au niveau régional. Alors qu'en région, ce sont les cultures végétales qui sont majoritaires, seul le tiers des exploitations des Pyrénées-Atlantiques sont à dominante ''grandes cultures''. Mais à l’exception de la viticulture, l’effectif des exploitations à spécialisation végétale s’accroît. En maraîchage, elles augmentent même de 63 %.



Si l'élevage reste majoritaire dans le département, « ces filières souffrent » constate le fonctionnaire. L’effectif des élevages se réduit en effet fortement : la moitié des élevages de bovin lait a disparu. En aviculture, le recul concerne surtout les micro exploitations, avec une baisse de 76 % de leur nombre et de -18 % pour les autres. « Les différentes crises sanitaires traversées depuis 10 ans, n'y sont peut-être pas étrangères », note le statisticien. Le nombre d’élevages porcins diminue quant à lui aussi de 14 %.





"Une densité d'exploitation particulièrement remarquable"

Dans les Pyrénées-Atlantiques, comme partout ailleurs, le recensement constate une baisse du nombre d'exploitations agricoles ; en 50 ans le nombre d'exploitations est divisé par 4. Mais cette baisse est sur la dernière décennie, moins marquée que sur le reste de la région (-18% au niveau du département vs -23% en région, quand la Dordogne par exemple affiche -27%). Avec 9760 exploitations, « la densité reste particulièrement remarquable : on est dans un rapport de 1 à 3 par rapport à la Creuse ou la Haute-Vienne », illustre Pierre Etchessahar. Appuyant que seul 2% de la Surface Agricole Utilisée a été perdue, « les surfaces libérées ne sont pas perdues et partent à l'agrandissement ».



Un agrandissement cela dit assez modéré par rapport aux autres départements de la région. En dix ans il est en moyenne de 19%, là où à l'extrême inverse les exploitations de la Corrèze ou de la Gironde ont gagné plus de 30% de SAU. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la moyenne est désormais de 33 hectares. En aparté, le responsable du service statistiques de la DRAAF, tient à souligner que sur l'ensemble de la région « les agrandissements, contrairement aux idées reçues, profitent principalement aux exploitations d'élevage plutôt qu'aux céréales ».



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr