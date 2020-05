Agriculture | Retour sur le succès de la Semaine de l'Agriculture : « On a su faire du bruit ! »

26/05/2020 | Pas question pour le Salon régional de l'agriculture ni d'avoir une année blanche, ni de laisser les minorités agissantes s’exprimer seules. Le choix d'une Semaine digitale a été le bon.

Il y a une semaine, la Semaine de l'agriculture, remplaçante digitale du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, battait son plein sur la toile, et plus particulièrement sur agriweb.tv : 10 conférences (grand public et professionnels), à suivre en direct, et désormais en replay, mais aussi la diffusion de très nombreux reportages et paroles d'agriculteurs sur leurs exploitations. Un « remplacement » assuré haut la main à tel point qu'à l'heure du bilan, les responsables comptent bien pérenniser cette nouvelle manière de communiquer, en parallèle des futures événements organisés par la profession agricole. Le point avec Dominique Graciet et Bruno Millet,respectivement Président et commissaire général du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine.

Pour Dominique Graciet, le Président de la Chambre régionale d'agriculture et du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas à tergiverser : « Cette Semaine de l’agriculture est un succès. Le premier objectif qui était de donner la parole aux agriculteurs est atteint, ils l’ont bien prise. Et notamment les jeunes qui ont su la manier avec enthousiasme. Avec un discours tourné vers l’avenir, en positif et avec de l’ambition, les jeunes agriculteurs sont prêts à communiquer, on l'a vu. Or, il n’y a rien de mieux qu’un agriculteur pour défendre et promouvoir son métier. » Autres sources de satisfaction pour le Président : « Les différents intervenants aux débats étaient pertinents. Le succès des débats vient à la fois de la participation mais aussi de l’ambiance apaisée et constructive. C’était opportun de réaliser cet événement en faveur de l'agriculture, et de continuer à surfer sur l'ambiance favorable qu'il y a eu entre consommateurs et agriculteurs durant la période de confinement. »



« Plus de 500 questions posées, près de 1 000 interactions »

Un succès confirmé aussi par le Commissaire général du Salon, Bruno Millet, qui regarde quant à lui du côté de la satisfaction constatée des professionnels et des partenaires, ainsi que de la fréquentation : « Nous avons eu 2360 participants en direct, ça fait une moyenne de 236 par conférences... On n’a jamais réuni physiquement autant de personnes sur les événements comparables du Salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux ! Cette année, on fait pratiquement deux fois plus ! ». Et le président Graciet de compléter : « La Semaine a intéressé au minimum des personnes de la région Nouvelle-Aquitaine, là où le Salon fait surtout venir des gens de Bordeaux, de la Gironde ou de départements limitrophes. Notre audience a donc été bien plus large »



Autre point positif relevé par les deux hommes : les échanges tant qualitatifs que quantitatifs générés par ces débats : « plus de 500 questions posées, près de 1 000 interactions », compte Bruno Millet. « Il y a eu des critiques, des commentaires et de vraies questions. C’est aussi ce qu’on voulait susciter ; ces débats se voulaient ouvert au dialogue. On a invité Gille Boeuf, l'ancien président de la LPO, le climatologue Hervé Le Treut et Alain Dupuy, hydrogéologue, membre du comité AcclimaTerra, des personnalités dont on ne peut pas dire qu'elles sont complaisants avec l’agriculture ».



Et le dialogue se poursuit puisque les replays de certains débats ont été relancés dès ce week-end, avec sur certain des records de vues « notamment sur le débat portant sur le bien manger en Nouvelle-Aquitaine, on a atteint les 78 500 personnes », pointe Bruno Millet ( à la date du 25 mai 2020)… Les chiffres actuels ne sont que des minima, souligne quant à lui Dominique Graciet : « Ces trois jours énormes, que l’on va multiplier tout au long de l’année et que les partenaires vont relayer, cela s'installe dans la communication… toutes les vues, le streaming qui va être réalisé, font de cette Semaine un succès dès la première édition ! ». Le tout pour un événement imaginé en seulement 2 mois, à partir de la décision du confinement le 11 mars. « Un exploit ! », pour le Président.

" Agriweb.tv : l'outil sur lequel il faut s'appuyer "

L'engagement, désormais, est de trois ordres. Très concrètement d'abord : « nous allons donner une réponse à chacune des questions auxquelles les débats n'auraient pas eu le temps d'aborder », promet Bruno Millet.

Ensuite, il va falloir marier digital et rencontres physiques. « Avec cette Semaine, on a prouvé que l’on savait organiser une événement digital. Pour les éditions futures du Salon, ce digital sera un complément idéal aux différents présentations et rendez-vous physiques. Je pense qu’il faudra une partie internet communication », prévoit Dominique Graciet, suivi en cela par son Commissaire général qui n'oublie pour autant pas « que le côté informel des rencontres en présentiel est aussi un élément important pour les participants ». Un subtile équilibre donc entre débats physiques, et à distance mais sans oublier le rôle précieux des réseaux sociaux « pour montrer la pertinence des sujets et faire venir des gens sur site l'année prochaine ».







Enfin la troisième ambition, c'est bien de transformer l'essai en termes de communication digitale de l'Agriculture, à travers notamment la poursuite du développement de l'Agriweb.tv, la télé en ligne créée pour le Salon 2019, mais particulièrement musclée pour cette édition très spéciale qui lui a réciproquement permis de renforcer sa notoriété. Au 22 mai, 226 600 vues étaient comptabilisées sur les 113 vidéos (paroles d’agricultrices et d’agriculteurs, reportages, débats en direct, films des partenaires…) diffusées depuis début mai sur la chaîne Agriweb.tv. Un chiffre qui est d'ores et déjà dépassé, mais qui démontre les potentialités de cette plateforme... « On veut proposer Agriweb.tv à tous les agriculteurs, à tous les acteurs, qui contribueront à une meilleure communication, à des échanges. C’est un outil sur lequel il faut s’appuyer pour contribuer à leur audience, en faire une caisse de résonance avec de la qualité et du contenu », estime Bruno Millet. « Des travaux devront être menés tout au long de l’année pour avoir avec Agriweb.tv un matériel très appréciable, une bibliothèque d’enregistrements qui pourra servir toute l'année, à nous, aux agriculteurs, mais aussi à nos partenaires », appuie Dominique Graciet.

« Le Salon a su prendre des risques pour le compte de tout le métier »

Si bien sûr il y a bien quelques bémols à noter sur cette édition du Salon, comme l'absence des concours ou encore une incertitude sur la tenue du concours des vins (peut-être organisé durant la période des vendanges) lié directement au Covid 19, et sans doute encore des améliorations à mettre en œuvre reconnaissant les organisateurs, c'est bien avec optimisme « vu les circonstances », que Dominique Graciet conclut. « L’agriculture est le premier secteur économique régional et je suis fier que l'agriculture soit aussi le premier secteur à avoir organisé une manifestation au moment du déconfinement, et qui ait bien été relayée par les partenaires économiques, institutionnels, politiques. On a vu des jeunes qui communiquent super bien ; jusqu’à présent ils prenaient la parole dans des cercles divers mais il manquait un événement fédérateur. Là, on a su faire du bruit, c’est comme ça que je vois les choses.Et on est prêt à partager pour donner l' ambiance. Le Salon a su prendre des risques pour le compte de tout le métier. » Et les risques ont payé.



Par Solène Méric et Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr