20/12/2019 | Le relais d'Olivier Lavialle à la tête de la grande école d'ingénieurs

C'est officiel depuis hier à la suite de l'arrêté en date du 16 décembre du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation: Sabine Brun-Rageul est nommée directrice de Bordeaux Sciences Agro, l'École supérieure des sciences agronomiques de Nouvelle-Aquitaine, basée à Gradignan (33). Cette nomination fait suite à l’avis favorable émis par le Conseil d’administration de Bordeaux Sciences Agro, qui s’est tenu le 26 novembre dernier sous la présidence de M. Bernard Farges. Elle succède à Olivier Lavialle aux commandes, depuis neuf ans, de BSA qui, rappelons-le, succéda en 2011 à l'ENITA.

Ingénieure en chef de ponts, des eaux et des forêts, Sabine Brun-Rageul est diplômée de l’École nationale supérieure agronomique de Rennes (aujourd’hui Agro Campus Ouest) et de l'École des hautes études de santé publique. Depuis 2014, elle était directrice régionale adjointe de la DRAAF (Direction régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt) Nouvelle-Aquitaine, en charge de l’enseignement agricole. Depuis vingt ans, elle mène une carrière dédiée aux politiques publiques agricoles, alimentaires et forestières, aussi bien dans le cadre de leur conception nationale que dans leur mise en œuvre territoriale.

De 2012 à 2014, elle a exercé les responsabilités d’adjointe au sous-directeur des entreprises agricoles de la direction générale des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires du ministère. Conseillère technique au cabinet du ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche de 2009 à 2012, elle était en charge de la forêt et du développement rural. De 2005 à 2009, elle a occupé les fonctions de cheffe de la mission “Agriculture/forêt et Europe” à la préfecture de la Région Aquitaine. Elle était attachée agricole adjointe près l’Ambassade de France à Londres, de 2002 à 2005.

« Je suis heureuse et fière de rejoindre Bordeaux Sciences Agro, école à laquelle je pense pouvoir apporter une vision intégrée et stratégique de l’ensemble des politiques portées par le ministère. Au moment où les attentes sociétales sont fortes vis-à-vis de l'agriculture et de l'alimentation, un des enjeux majeurs pour l'école sera de former de jeunes ingénieurs capables , non seulement d’accompagner les transformations agro-écologiques de nos secteurs, mais également d’être les véritables acteurs de ces changements », a déclaré Sabine Brun-Rageul.

Olivier Lavialle à la tête de l'INRAE

Quant à Olivier Lavialle il rejoint la présidence de l'INRAE Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux ( Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ) succédant à M. Hubert de Rochambeau. L'INRAE résulte de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA et sera identifiable en tant que tel le 1° janvier prochain ; la nomination d'Olivier Lavialle intervient comme la reconnaissance d'une mission marquée par un grand dynamisme au sein de BSA dont il a beaucoup oeuvré au développement des formations et au recrutement des étudiants



