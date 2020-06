Agriculture | TBMI, le maître du broyeur

Broyeur, mélangeuse, ensacheuse, presse à granulés… Toutes ces machines n’ont aucun secret pour Christian Fontes et Gilles Soulies, les gérants de l’entreprise TBMI, comprenez par « Techniques de Broyage et Mélange Industrielles ». Hébergée par la pépinière d’entreprises Agrinove, située à Nérac en Lot-et-Garonne, TBMI « cherche la solution la plus adaptée au projet, en prenant en compte le rendement et en maîtrisant les coûts », décrit Christian Fontes...

C’est une jeune pousse qui grandit tranquillement mais surement… TBMI, fabricant français spécialisé dans le broyage, la micronisation mais aussi le mélange, la manutention, la granulation ou encore l’ensachage est implanté à Nérac en Lot-et-Garonne au sein de la technopole Agrinove. Depuis décembre 2019, « nous vivons une belle expérience humaine, détaille Christian Fontes, cogérant de TBMI. Aux côtés d’autres entreprises qui lancent également leur activité, nous évoluons dans une ambiance très conviviale d’échanges et de bienveillance ». En effet, à l’heure actuelle, cinq entreprises sont hébergées par Agrinove et trois permanents se chargent d’être aux petits soins pour ces jeunes pousses afin de les accompagner au mieux dans leur développement.



TBMI, une jeune entreprise qui pousse bien…

TBMI est née en 2018. « Aujourd’hui, le bilan de notre activité est très correct. Nous progressons dans nos consultations. 95 % de nos contacts sont issus d’internet, c’est pour cela qu’aujourd’hui notre priorité est la refonte de notre site web afin d’être mieux référencé et plus visible ». L’activité de TBMI est bien spécifique. « Nous sommes présents de la définition du cahier des charges à la mise en place chez le client, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en service des équipements, nous étudions la solution optimale alliant rendement et maîtrise des coûts d’installation et d’exploitation, énonce Christian Fontes. Nous tentons ainsi d’accompagner au mieux les industriels et les organismes publics en France et à l’étranger dans l’ingénierie et la recherche de solutions les plus adaptées en matière de broyeur et microniseur. Mais aussi en techniques associées ou périphériques telles que le mélange, la manutention, le stockage, le séchage, la granulation, le briquetage, le pesage, le dosage et l’ensachage ».

Les domaines d’activités sont variés. Ils touchent à l’industrie agro-alimentaire (transformation et valorisation de produits agricoles, de produits tropicaux, meuneries artisanales, unités de production de farines infantiles etc …), à l’industries pharmaceutique et chimique (broyage et/ou micronisation de poudres) ou encore à l’environnement avec la transformation des déchets en vue de leur recyclage et leur revalorisation.



