Agriculture | Transmission agricole : une série de rendez-vous en Gironde

17/11/2021 | Avec pour objectif la réussite des transmissions des exploitations agricoles, la Chambre d'agriculture donne plusieurs points de rendez-vous pour informer les futurs cédants individuellement.

En agriculture en Nouvelle-Aquitaine, on compte environ 2,2 installations pour 3,5 arrêts d’activité. D’ici 2030, plus de la moitié des agriculteurs prendra sa retraite. En Gironde, ils sont 3 000 agriculteurs prêts à passer ce cap. Or, transmettre une entreprise, c'est compliqué. Il faut évaluer son patrimoine, comparer différentes options, trouver un repreneur, effectuer toutes les démarches… Dans le cadre de la Quinzaine de la Transmission Reprise, événement national, la Chambre d'agriculture de Gironde propose aux futurs retraités des entretiens individuels avec un conseiller d'entreprise. Plusieurs rendez-vous sont donnés sur l'ensemble du territoire.

Transmission hors cadre familial ou dans le cadre familial ? Quel devenir pour la société agricole ? Quels droits à la retraite ? Quels modes de cession aux enfants ? Donations ? Sociétés ? Autres moyens ? Comment s'assurer de la valeur de l'entreprise à céder ? Dans quels calendriers organisé son départ à la retraite et suivant quelles démarches ? … Autant de questions et d'inquiétudes bien légitimes pour tout exploitant agricole se préparant à quitter le métier, et du même coup son exploitation. Une inquiétude et des interrogations que les futurs retraités pourront poser à l'occasion de la Quinzaine de la transmission à travers l'organisation d'une série de rencontres individuelles proposé sur l'ensemble du territoire à compter du 19 novembre prochain.

Répondre au cas par cas

Entièrement gratuits, avec pour seule condition une réservation indispensable ( au 05 56 79 64 09 ), sept rendez-vous sont ainsi programmés au sein des Antennes ADAR de la Chambre d’Agriculture sur l'ensemble du département. Dans le détails : le 19 novembre à Mazères, le 22 novembre à Coutras, le 23 novembre à Saint-Emilion, le 24 novembre à Cadillac, le 29 novembre à Sainte-Foy-la-Grande, le 30 novembre à Pauillac et enfin le 2 décembre à Monségur. Des entretiens individuels permettant ainsi de répondre au cas par cas, et dans le respect de l'anonymat de chacun, parce que chaque situation n'est pas similaire à celle de son voisin, et fait souvent échos pour les cédants sans succession familiale, à un patrimoine plus familial que purement économique.



Mais qui dit transmission dit aussi reprise voire installation, la chambre propose donc un autre rendez-vous dans le cadre de cette Quinzaine : la visite d'une exploitation située à Capian, le 1er décembre. Son jeune propriétaire recherche un associé pour mener à bien à la fois activité viticole, conduite d’un troupeau de brebis, fabrication de fromage à la ferme, et la vente directe… ! Le tout en agriculture biologique. Destinées à de potentiels associés/acheteurs, qu'il soit issus du monde agricole ou pas, cette visite sera animée à la fois par le propriétaire de l'exploitation et par un conseiller d’entreprise de la Chambre d’Agriculture, afin de répondre à toutes les questions.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr