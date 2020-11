Agriculture | Un process innovant pour protéger les cultures lauréat du concours Agrinove

06/11/2020 | L’innovation d’Antonio Marques vise à protéger la vigne et les cultures maraîchères en intégrant les fonctions vitales nécessaires pour sécuriser l’exploitation et optimiser le rendement final

Mardi 10 novembre, la technopole néracaise Agrinove organise son traditionnel Agrinovembre. Mais cette année, crise sanitaire oblige, ce forum d’échanges se tiendra virtuellement de 14h00 à 17h30. Il portera sur « Les circuits courts en disent longs ». Ce sera l’occasion de présenter officiellement les lauréats du Concours « Innovation pour l’Agriculture » et notamment le 1 er prix, « un dispositif innovant de protection des végétaux et cultures maraîchères, visant en premier lieu et à court terme l’introduction de son système sur les marchés de la viniculture-viticulture » inventé par Antonio Marquès…

Agrinovembre 2020 aura bien lieu ! Pour cause de Covid-19, cette 6ème édition sera digitale et se tiendra le mardi 10 novembre de 14h00 à 17h30. Portant sur « Les circuits courts en disent long », ce rendez-vous se compose de plusieurs temps forts. Sous la houlette du maître de cérémonie Philippe Abram, directeur de l'agence de communication KA2, Dominique Graciet, le président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine abordera les « Dynamiques territoriales et l’économie de proximité ». Puis, Yuna Chiffoleau, chercheuse pour l'INRAE, détaillera l’historique des circuits courts, les nouvelles tendances de consommation et brossera un portrait des consommateurs d’aujourd’hui. Une table ronde s’ouvrira en suivant, en présence du Chemin des Mûres, du drive fermier de la Corrèze, de la famille Chapolard et de Pierre Saint-Jean, agriculteur.

L’innovation au service des agriculteurs

Ce 6ème Agrinovembre mettra en lumière également les lauréats du concours "Innovation pour l'Agriculture" de l'édition 2019-2020. Et c’est la SAS OENOPROTECH, créée en 2015, qui en a reçu le premier prix. Cette jeune pousse entrepreneuriale du domaine AgTech s’est donnée la mission de développer un dispositif innovant de protection des végétaux et des cultures maraîchères, visant en premier lieu et à court terme l’introduction de son système sur les marchés de la viniculture-viticulture. « L’idée m’est venue en discutant avec des exploitants de vignobles de Bourgogne lorsque j’habitais aux Hospices de Beaune », raconte Antonio Marquès, l’inventeur de ce process et directeur général de l’entreprise.

La solution OENOPROTECH se démarque des approches traditionnelles de protection des végétaux au-dessus des rangs de végétaux, à plat, et de préférence couvrant la totalité des rangs. Suivant la taille des rangs, une alternative consiste parfois à couvrir de filets les rangs de végétaux de manière individuelle. « Nous souhaitons introduire sur le marché une nouvelle catégorie de dispositif de protection physique de la vigne qui intègre toutes les fonctions vitales nécessaires pour sécuriser l’exploitation et optimiser le rendement final pour le producteur, précise l’inventeur. Notre dispositif électromécanique est le 1er et seul dispositif au monde qui couple les fonctions de palissage et protection physique par membrane rétractable des plants de vigne. Le système est robuste et totalement modulaire, facile à assembler et à installer et propose des fonctions de contrôle de déploiement à distance et des fonctionnalités de surveillance, irrigation & traitement ciblé des plants ». D’ici 2024 cette entreprise devrait employer onze salariés.

Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Antonio Marquès