Agriculture | « Un Vinexpo d’exception ! » Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde

14/05/2019 | Ouverture du 20ème Vinexpo qui se tient du 13 au 16 mai au Parc des Expositions de Bordeaux…

On le disait en perte de vitesse... Cette année, le 20ème Vinexpo est qualifié de « premium » par les organisateurs. Après une restructuration complète et un nouveau directeur général, en la personne de Rodolphe Lameyse, ce salon vitivinicole renaît donc de ses cendres. Il se tient du 13 au 16 mai au Parc des Expositions de Bordeaux. Ainsi, pendant quatre jours, les professionnels du vin, de 120 pays différents, se sont donné rendez-vous pour se rencontrer, échanger et « faire affaire » au cœur d’un vingtième millésime. Au-delà des exposants, des conférences thématiques auront lieu ainsi qu’un symposium international autour de « l’impact du changement climatique sur la filière du vin et des spiritueux », le mardi 14 mai…

Rodolphe Lameyse, directeur général de Vinexpo, Christophe Navarre, vice-président du conseil d’administration du salon, Nicolas Florian, maire de Bordeaux, Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine et Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde ne sont pas peu fiers, en ce lundi 13 mai au matin, de donner le coup d’envoi de ce 20ème Vinexpo au cœur d’un Hall 2 flambant neuf du Parc des Expositions de Bordeaux.



120 pays, 1 600 exposants

« Certes les innovations fleurissent dans le monde vitivinicole, mais les échanges humains sont toujours bien là et c’est l’essence même de Vinexpo ! » Christophe Navarre est le premier à prendre la parole pour l’inauguration officielle de ce salon de « renommée internationale ». Durant son allocution, ce dernier a souhaité mettre l’accent sur l’offre mondiale proposée durant ces quatre jours. « Aujourd’hui, le commerce du vin représente 184 milliards d’€. Au sein du salon, 1 600 exposants ont érigé leur stand, représentant 120 nations parmi lesquelles le Vietnam, la Turquie et la Suède qui font leur entrée cette année ! » Aussi, afin de renouveler Vinexpo, trois grandes nouveautés marquent cette 20ème édition, un dîner de gala où clients et acheteurs pourront échanger lors d’un moment convivial en dégustant des vins de prestige, une grande dégustation et un symposium « le premier du genre » pour réfléchir autour de l’impact du changement climatique sur la filière des vins et des spiritueux. « Ce symposium montre que nous, à Bordeaux, nous sommes capables de réfléchir sur l’avenir du vin ! », souligne Alain Rousset.



Bordeaux, « championne du monde du vin »

Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, lui, n’a qu’une seule et unique ambition celle d’être champion du monde du vin. « Nous sommes les meilleurs en vin et nous le faisons savoir avec Vinexpo ! Mais aujourd’hui, nous devons rester à ce rang de prestige ! » De fait, un travail de continuité doit s’opérer. Et de rappeler que Bordeaux est une marque, « le vin est un de nos poumons économiques, il fait partie de notre identité, de notre ADN, il coule dans nos veines et cela doit perdurer ! » Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole, en a profité pour rappeler le rôle de la Métropole dans le secteur du vin. « Nous finançons des clusters tels que Inno’Vin et des pôles de compétitivité comme Agri Sud-Ouest Innovation. Vinexpo est pour nous une véritable vitrine au rayonnement international mettant en lumière notre pôle d’excellence vitivinicole ainsi que les innovations technologiques dans ce secteur. » Avec cette 20ème édition, ce dernier se réjouit de voir naître le premier symposium mais également la présence de 150 producteurs en bio et biodynamie.



« Stop au bashing ! »

De son côté, Alain Rousset, avec son statut de chef de file de l’exécutif régional, n’a pas failli à son rôle en invitant tout un chacun à ne pas oublier qu’« en Nouvelle-Aquitaine, la Gironde n’est pas le seul département à abriter de belles appellations. Le Lot-et-Garonne n’a pas à rougir, tout comme Cognac où 98 % de la production est exportée contre 40 % pour l’Armagnac par exemple ! » Pour ce dernier, une réflexion économique doit naître dans ce domaine aujourd’hui, tout comme celle sur la préservation de l’environnement et la lutte contre les pesticides. « Le fichage de Monsanto est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Nous devons prendre le problème des pesticides à bras le corps. » Et de rappeler que la Région a mis en place un Agro Smart Campus afin de réunir toutes les forces vives liées au vin pour travailler main dans la main. Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux Gironde, a conclu cette allocution officielle en rappelant qu’« il y a 18 mois en arrière, nous avons souhaité porter notre réflexion sur un nouveau Vinexpo, un Vinexpo plus mondial car le vin est mondial ! » Depuis quelques années déjà, ce salon était en perte de vitesse, les exposants se faisant plus rares. « Mais aujourd’hui, nous avons réussi notre pari. Le pari d’un Vinexpo premium, un Vinexpo d'exception, alors stop au bashing ! » Et d’assurer que « nous allons voir un salon comme nous ne l’avons jamais vu ! »

Pour plus de renseignement https://www.vinexpo.com/fr



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR