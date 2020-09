Agriculture | [Vidéos] Quand viticulture rime avec écologie

03/09/2020 | Delphine et Benoit Vinet ont fait le choix de l'agroforesterie. Sur leur exploitation viticole, la vigne cohabite avec les arbres et les animaux.

L'herbe pousse entre les rangs de vigne, plus de 600 arbres sont plantés entre les pieds... Des éléments qui frappent lorsqu'on arrive sur le Domaine Emile Grelier. Une exploitation viticole bio sur huit hectares où se sont installés depuis le début des années 2000, Delphine et Benoit Vinet. Ils ont fait le choix de l'agroforesterie. Une pratique, qui se base sur des techniques à la fois nouvelles et anciennes, association arbres, cultures et animaux sur une même exploitation. Aqui! est allé à leur rencontre au début du mois de juillet pour en savoir un peu plus (voir la vidéo ci-dessous)

Début septembre, c'est la période des vendanges, le domaine Emile Grelier vous donne rendez-vous sur deux demi-journées le samedi 12 et le dimanche 13 septembre de 14h à 17h pour des ateliers vendanges. Pour y participer, il suffit de s'inscrire en ligne en cliquant ici. Tarif : 5 euros par personne, incluant la participation aux ateliers le samedi et/ou le dimanche, un T.shirt du Domaine Emile Grelier en coton bio, une paire de gants et un masque, le prêt du matériel de vendanges (sécateurs et seaux). Les organisateurs tiendront compte des règles sanitaires en vigueur.

Lauréats de la fondation pour une agriculture durable

Les initiatives de Delphine et Benoit Vinet ont été remarquées. Le couple a reçu de nombreuses récompenses pour leur pratique innovante. Il a été lauréat de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine en 2017. Une fondation qui récompense les agriculteurs régionaux qui innovent sur leur exploitation pour qu'elle devienne plus durable. Pour 2020, les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 11 septembre. Vous candidater en 3 clics et 6 questions (téléchargez le formulaire ici). Les lauréats se verront remettre une dotation financière de 1 500 à 2 000 euros. Depuis 2009, la fondation a récompensé 71 agriculteurs et a distribué plus de 130 000 euros de dotation.



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr