L'association "Les Aquinautes", les amis d'Aqui.fr

Association Loi 1901, l'association "Les Aquinautes, les amis d'Aqui.fr" a pour but de créer des liens entre le site aqui.fr et ses lecteurs, notamment grâce à l'organisation de moments de rencontre annuels.





Les Aquinautes sont réunis autour de valeurs communes et de la volonté de promouvoir un site d'information animé par une équipe à taille humaine. Depuis son lancement en 2007, la fréquentation d'aqui.fr est en constante hausse, avec à ce jour, près de 200 000 lecteurs mensuels. Le site a publié des milliers d'articles et porté les couleurs d’une ville, d’une région, des gens qui y vivent bien au-delà des limites de Bordeaux et de l’Aquitaine. Ce sont ces lecteurs que les Aquinautes tentent de rassembler.

Roland Cayrol et Joël Aubert

Les membres sont aussi bien des personnalités du monde des politiques et des médias que des chefs d'entreprises, des agriculteurs, des étudiants, des demandeurs d'emplois, des retraités…

Adhérer à l'association, c'est permettre les rencontres entre ceux qui font, suivent et vivent l'actualité et ceux qui la rapportent. C'est aussi :

participer aux réflexions concernant le colloque annuel consacré à l’étude des tendances nouvelles en matière d’information

soutenir une presse en ligne régionale proche de soi

donner des pistes de réflexions pour l'organisation de débats, conférences thématiques tout au long de l'année

s'impliquer dans la vie de sa ville et de sa région en développant les relations entre les acteurs venus de différents milieux (politiques, culturels, éducatifs, agricoles, économiques…)

élargir son réseau à travers des temps forts et des événements annuels





Edition 2011 des Rendez-vous d'aqui.fr au Rocher de Palmer à Cenon



Si tout cela vous parle et que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Statuts et bulletins d'adhésion disponibles sur demande par mail :contact@aquinautes.fr