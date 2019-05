Culture | 9ème édition du So Good Fest à Canéjan

16/05/2019 | La neuvième édition du So Good Fest aura lieu les 7 et 8 juin 2019 sur la plaine du Courneau à Canéjan. Deux jours de concerts et d’activités.

Le festival de musiques électroniques et du dub revient en Gironde les 7 et 8 juin 2019 sur la plaine du Courneau à Canéjan. “Canéjan a été la première ville à nous faire confiance et à nous suivre dans notre volonté de proposer un contenu culturel,” partage Jean-Marie Durieu, directeur artistique du festival. Pour sa neuvième édition, une programmation très variée en passant par la trap, le dub, ou encore la techno et des nouveautés sont à découvrir.

Pour sa neuvième édition, le festival So Good Fest proposant des musiques électroniques et du dub est de retour en Gironde. Au programme : deux jours de concerts en présence d’une vingtaine d’artistes venant du monde entier et de nombreuses activités seront proposées. Parmi les artistes qui seront présents, nous pouvons citer : Dj Aphrodite, Biffty, Channel One, ODG x MISC (Chill Bump), Mexican Stepper feat The Navigator. Avec une programmation des plus variées (Electro, Dub, Techno, Bass Music, Hip-Hop), ce festival cherche avant tout à garder un équilibre entre musique underground et grand public.

Depuis 2016, le festival s’est installé sur la plaine du Courneau de Canéjan, un site en plein air de 6 hectares, qui lui permet une plus grande capacité d’accueil, et par voie de conséquence, une programmation plus importante. Cette année, près de 3000 personnes sont attendues. Pour faciliter l’accueil du public, un camping gratuit est disponible sur place avec présence également de points d’eau, d’aires de restauration et des toilettes. Deux scènes : bass Tension (musique dub) et high voltage (musiques électroniques). Derrière l’organisation de festival, nous trouvons l'association Volume 4 Production, créée en avril 2008.

So Good Fest est l’une des premières soirées de la saison estivale des Scènes d’été en Gironde qui comptabilise près de 500 rendez-vous à travers toute la Gironde. C’est ainsi qu’en 2018, ce festival a reçu ce label.

Cinq objectifs pour le So Good Fest

Proposer un événement culturel différent à la jeunesse et montrer toute la richesse des musiques électroniques et dub à travers une programmation extrêmement diversifiée est l’un des points les plus importants des organisateurs. “Lorsque nous avons eu l’idée de créer ce festival, nous voulions nous inscrire dans le champ de musique électronique, puisqu'à ce moment-là, aucun festival n’était exclusivement consacré à la musique électronique en Gironde” partage Jean-Marie Durieu. “Cela a permis de marquer une identité forte dès le départ.” Promouvoir les jeunes talents principalement issus des alentours et plus largement du département était aussi l’un de leurs objectifs. Ainsi, en 2019, 8 groupes locaux se produiront sur la scène de ce festival. Cela passe également par la volonté d’impliquer la jeunesse canéjanaise et cantonale à travers, notamment, le bénévolat, mais pas que, puisque beaucoup de membres de l'association organisatrice, Volume 4 Production, sont issus de ces territoires. Garantir un prix d’entrée accessible à tous afin de conserver une politique tarifaire la plus basse possible pour une plus grande accessibilité.

Des nouveautés pour l’édition 2019…

Néanmoins, nous pouvons noter 4 grandes nouveautés pour l’édition 2019. Des activités gratuites, ludiques et sportives, seront proposées durant les après-midis de samedi et de dimanche de 14h à 18h. En ouvrant ce festival le dimanche, cela permettra de rester un peu plus et de profiter de l'écrin verdoyant du festival.

Cet événement s’inscrit également dans une dimension environnementale avec une communication de plus en plus digitalisée. Leur objectif est de pouvoir éliminer tous les affichages papier et de se concentrer sur une promotion sur les réseaux sociaux et internet. En procédant ainsi, cela revient à avoir un budget plus axé sur la programmation. En plus de la dynamique environnementale, les organisateurs ont décidé d'internaliser les ⅔ de la restauration afin de mieux maîtriser l’origine des produits. Les produits seront principalement bio et de provenance locale, une forte politique de développement durable qu’ils souhaitent mettre en avant.

Informations pratiques :

Le So Good Fest 2019 aura lieu les 7 et 8 juin sur la Plaine du Courneau. Impasse de Calonge, 33610 Canéjan sur la ZA du Courneau.

Pass jour (vendredi ou samedi) : 20 € en prévente et 24 € sur place. Pass 2 jours : 35 € en prévente et 39 € sur place. Le lien de la billetterie : http://sogoodfest.com/billetterie.html.

Le site est ouvert le vendredi de 20h30 à 03h et le samedi de 20h à 03h (Entrée libre pour les animations de 14h à 18h). Ouverture du camping : du vendredi 17h au dimanche 18h.

Retrouvez le teaser du festival : https://youtu.be/-a-h8O2lxHU



Par Alizé Sibella

Crédit Photo : So Good Fest -Volume 4 Production