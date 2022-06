| Nouvelle-Aquitaine et Québec poursuivent leur coopération

Lire

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France, se sont engagés à poursuivre et renforcer la coopération entre les deux collectivités. En matière économique, sont concernés, les secteurs forêt/bois, numérique, eau, lutte contre le changement climatique, aéronautique, espace, économie maritime, énergie, optique-laser, santé (e-santé), silver économie et tourisme. La culture, l'économie sociale et solidaire, la mobilité internationale et la recherche et l'innovation, sont les 4 autres axes de cet accord