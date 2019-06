La soirée d’ouverture aura lieu le 30 juillet à la Terrasse de l'Amité, elle sera pleine de surprises et chargée d’émotion. Tous les groupes se présentent à l’occasion d’une cérémonie simple dynamique et haute en couleurs afin de faire connaissance réciproquement. Premier contact avec le public de Montignac, où les jeunes artistes se donnent à fond pour vous conquérir. Un superbe panorama où le public peut jouer au qui est qui ? Le 31 juillet , ce sera la 5e soirée partenariale partagée avec le Festival du Périgord Noir et dans l’esprit du succès de l’an passé, les cuivres seront cette fois à l’honneur, avec des artistes de talent, pleins de générosité et de virtuosité.

Autre temps fort, le Saturday show, le samedi 3 août, terrasse de l'Amitié. Pour la troisième fois, et devant le succès des deux précédentes éditions, le festival propose une soirée du samedi un peu différente en invitant une compagnie qui offre un spectacle avec une approche plus particulière et/ou plus contemporaine des arts et traditions populaires. En première partie, la Biélorussie avec ses somptueux costumes et la délicatesse des danseuses ainsi que le Paraguay qui apportera la chaleur de ses rythmes endiablés, ses robes colorées et son énergie. Pour la deuxième partie Mojgan’Arts Compagny dirigée par Iris Mirnezami présentera sa création Milan with you. Ce spectacle est un voyage au cœur de l’Inde et de ses danses sacrées. Il mêle traditions et modernités chorégraphiques unissant des artistes autour de la rencontre artistiques, de cœur et de style au travers d’un regard occidental.

Le 4 août, ce sera le grand gala de clôture, où chaque ensemble vient saluer et remercier un public connaisseur et chaleureux. Le public est invité à vivre un final tonique et pourtant chargé d’un bain de nostalgie pour tous les acteurs, artistes, bénévoles et spectateurs à l’heure de clore cette 39e édition. La soirée se terminera par une extraordinaire pyroscénie musicale concoctée par les établissements Segala, une référence.

Renseignements : Tél. 05.53.51.86.88 - Fax 05.53.51.14.80 www.festivaldemontignac.fr