Culture | Akupana, la musique et l'amour du Bassin mariés dans un éco-festival

24/08/2022 | Mêlant amour de la musique et respect de l'environnement, la première édition du festival Akupana se déroule jusqu'au 29 août, sur le Bassin d'Arcachon.

Portée par l'association environnementale arcachonnaise EcoBass et le jeune label Yearning Music, la première édition de l'éco-festival Akupana débute sur le Bassin d'Arcachon. Au menu : une programmation éclectique, mais aussi des animations tout public, avec pour fil rouge, une sensibilisation au respect de l'environnement. Revue de détail de cet événement atypique créé par une équipe de jeunes natifs du Bassin, fans de musique et amoureux de leur territoire.

A l'heure où chacun se prépare à reprendre le chemin du travail ou de l'école, l'association environnementale arcachonnaise EcoBass soutenue par le jeune label Yearning Music nous offre un des derniers divertissements de l'été avec Akupana, un éco-festival dont la première édition a lieu du 24 au 29 août sur le Bassin d'Arcachon.

Une initiative originale mêlant amour de la musique et sensibilisation au respect de l'environnement, née de la volonté d'un groupe de jeunes trentenaires, natifs du Bassin et amoureux de leur territoire. « Nous nourrissons un plaisir pour la culture et bougeons un peu partout pour découvrir des festivals d'ici et d'ailleurs. On a souhaité mettre à profit, sur notre territoire, l'expérience qu'on porte un peu partout en France et à l'étranger en en créant un chez nous, à notre image, avec gros engagement pour la culture, la musique et l'environnement. L'idée, c'est de montrer qu'on est capable de faire ça ici, avec des gens d'ici, mais aussi, de mettre en avant des lieux du territoire et de les sublimer d'une autre manière », explique Adrien Sanchez Infante, directeur d'Akupana et de Yearning Music.

Quant aux dates choisies pour organiser cette événement, elles sont aussi osées que stratégiques : « Durant la dernière semaine d’août, il fait encore beau. Les vacanciers sont encore là et les locaux de retour. Donc, ces dates étaient intéressantes pour que chacun puisse en profiter. […] L'objectif, c'était de créer le festival modèle de demain, alliant respect du territoire et culture pour tous », poursuit-il.

Un événement culturel préoccupé d'environnement

Car si Akupana est un événement culturel, son fil rouge est bel et bien la protection de l'environnement. « Le Bassin d'Arcachon est un territoire sensible et fragile. Du choix de nos prestataires jusqu'à celui des matériaux et matières premières utilisés, nous cherchons à limiter notre impact de manière globale », précise-t-il. Ainsi, les partenaires locaux et les circuits courts (commerçants, brasseur et créateur de boissons locaux...) sont-ils privilégiés de même qu'un engagement zéro déchet et zéro gaspi. Parallèlement, Yearning Music proposera une sonorisation d'une partie des concerts de plein air alimentée à l'énergie solaire.

Un engagement en faveur de la protection de l'environnement qui concerne aussi la programmation puisque parmi les temps forts du festival, -outre le concert Open Air du dimanche 28 Août 2022 (cinq découvertes musicales, Kiosque de la Place Thiers – Arcachon)-, Akupana proposera le lundi 29 août, une discussion autour du film "Animal" de Cyril Dion ainsi que la découverte d'associations environnementales et la possibilité d'échanger avec des acteurs locaux engagés pour la sauvegarde du territoire (La Sauvagerie, Pyla-sur-Mer - 18h / 23h).

Manifestation gratuite et de plein air, Akupana, c'est une programmation éclectique (pop-folk, reggae dancehall, latino/électronique, électronique-pop) sur 3 Scènes extérieures, avec 12 artistes et musicien.nes. Mais aussi, une déambulation musicale, cinq animations tout public, six événements partenaires et d'autres surprises entre Arcachon, Pyla-sur-Mer et Mios, à partir de ce mercredi.

Par Emmanuelle Diaz

Crédit Photo : Yearning Music