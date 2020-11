C'est le temps des dons: Aqui.fr a besoin de vous

Ce qui était vrai, voilà bientôt quatre ans, lorsque en tant que fondateur et éditeur d'aqui.fr je m'adressais à vous, lecteurs, en sollicitant votre aide, l'est aujourd'hui plus que jamais. La crise sanitaire qui a bouleversé nombre d'événements, spécialement dans le domaine culturel, et dont les conséquences sont ces temps-ci très rudes et parfois dramatiques pour ce secteur, pour le petit commerce et l'artisanat, pèse aussi, fortement, sur l'économie des médias. D'un média comme notre aqui.fr qui s'accroche pour survivre dans une situation d'autant plus précaire qu'il n'a derrière lui aucun actionnaire capitaine d'industrie ou major du business numérique. Et que sa situation financière ne lui permet pas de bénéficier d'un prêt de trésorerie. Préférant conserver la gratuité de l'abonnement nous avons donc opté pour l'appel à dons défiscalisés.