Dionysos en vedette à la Cité du Vin

09/01/2020 | Du 10 avril au 30 août, la Cité du Vin revisite le mythe de Dionysos sous toutes les coutures…

416 000. C’est le nombre de visiteurs qui ont poussé, en 2019, les portes de la Cité du Vin pour découvrir le parcours permanent, assister à des conférences et ateliers, plonger dans la culture Argentine ou bien encore admirer tout Bordeaux depuis le Belvédère un verre à la main. Parmi ces curieux, 46 % sont des touristes étrangers pour la plupart Britanniques, Espagnoles et Américains. Pour attirer toujours plus de monde, en 2020, une exposition consacrée à Dionysos et de nouveaux rendez-vous culturels alliant saveur et plaisir ponctueront cette nouvelle année…

Depuis son ouverture en 2016, la Cité du Vin a attiré plus d’1,5 millions de visiteurs. Et chaque année, son affluence ne cesse de croître. En 2019, 416 000 personnes sont venues s’imprégner de la culture vitivinicole, dont 46 % d’étrangers « un chiffre en hausse de 20 % par rapport à 2018 », constate Solène Jaboulet, responsable marketing et communication. En cause, notamment, les nouvelles lignes aériennes telles que Bordeaux-Tel Aviv grâce à laquelle une augmentation du nombre de touristes israéliens a été enregistrée.



Dionysos en guest star

Afin de poursuivre sur cette belle dynamique, pour l’année 2020, la Cité du Vin a concocté une programmation culturelle riche de nouveautés. Tout d’abord, l’exposition temporaire tant attendue par les habitués sera dédiée à Dionysos, le dieu grec du vin. « Baptisée Boire avec les dieux », elle se tiendra du 10 avril au 30 août. « Jamais auparavant nous avions encore consacré un focus sur l’Antiquité », souligne Philippe Hernandez, le nouveau directeur de la programmation et du développement culturel. « L’idée est bel et bien de mettre en avant toutes les caractéristiques de cette figure de la mythologie ». Ainsi, dans un parcours ponctué de cinq parties le visiteur découvrira ou redécouvrira son histoire en s’appuyant sur des œuvres picturales prêtées par le Louvre, la Fondation Gandur pour l’Art et le Musée national archéologique d’Athènes. Aussi, des œuvres modernes de trois street artistes nourriront cette expérience culturelle. Une pièce monumentale de 10m de marge sera érigée laissant libre court à la réinterprétation du mythe. Ce mixe entre antiquité et contemporanéité est tout à fait justifié car « la mythologie est très actuelle », précise Solène Jaboulet.







Santé, football et musique à la Cité du Vin…

Autre nouveauté et non des moindres, une rencontre autour de la thématique « Vin et Santé ». « Nous entendons de tout depuis toujours sur les méfaits ou les bienfaits du vin sur le corps humain, détaille Philippe Hernandez. Nous avons donc décidé de donner la parole à des experts ». Ainsi, durant une journée, le 1er février prochain, scientifiques, historiens, chercheurs, journalistes, sociologues interviendront tour à tour pendant une vingtaine de minutes pour décrypter les études réalisées en la matière. Le professeur Jean Saric, ancien chirurgien hépatique au CHU de Bordeaux sera présent en guise de modérateur. « Ce nouveau rendez-vous se veut être annuel, ouvert à tous et gratuit afin que toutes et tous puissent prendre la parole sur ce sujet ». Toujours dans le registre des nouveautés, deux avant-match seront proposés les 11 février (Bordeaux-Reims) et 31 mars (Bordeaux-Dijon) où nous pourrons mettre en compétition deux Champagnes face à deux Bordeaux pour la première rencontre et deux vins de Bourgogne face à deux Bordeaux pour le deuxième match. Et puis le 19 février, de jeunes artistes étudiants de licence « Musiques actuelles, Jazz et Chanson » de l’Université de Bordeaux Montaigne interprèteront des classiques de la chanson française abordant la thématique du vin.



La Cité du Vin aux Bordelais

Enfin, pour compléter l’offre d’ateliers, la Cité du Vin propose un nouvel rendez-vous autour des « Terroirs du monde ». Ainsi, entre le 7 janvier et le 3 avril, du lundi au vendredi à 16h, un cépage sera mis en lumière. Et tous les 4èmes jeudis du mois, de 18h30 à 20h30, un afterwork baptisé « Vins et caviar d’Aquitaine », vous permettra de savoir allier ce diamant noir à un doux breuvage. « Un atelier 100 % local grâce à l’alliance de trois vins premium de Bordeaux et du caviar d’Aquitaine », tient à expliquer Solène Jaboulet.

« Grâce à tous ces rendez-vous culturels et avec la mise en place de tarifs préférentiels, nous souhaitons véritablement que les Bordelais s’emparent de la Cité du Vin afin qu’elle devienne un lieu de vie pour eux », conclut Philippe Hernandez.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : ANAKA