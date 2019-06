Culture | Bordeaux : Sempé, retour aux sources

01/06/2019 | Du 29 mai au 6 octobre, Jean-Jacques Sempé "papa du petit Nicolas" fait son grand retour sur ses terres natales bordelaises au musée de la Mer et de la Marine à Bordeaux.

Du 29 mai au 6 octobre, le Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux accueille "Sempé en Liberté". Une exposition retraçant la carrière du dessinateur Jean-Jacques Sempé « papa du petit Nicolas ». Plus de 300 dessins sont exposés, dont certains inédits qui reviennent sur l’évolution du natif bordelais. De son premier dessin dans son petit atelier à ses couvertures mythiques du magazine New Yorker, l’exposition couvre toute la vie de l’artiste.

« Sempé en Liberté », rétrospective de l’œuvre de Jean-Jacques Sempé a ouvert ce 29 mai au musée de la Mer et de la Marine à Bordeaux. 70 ans de carrière retracée à travers une galerie d’œuvres humoristiques, de couvertures et photos. L’exposition remonte la folle carrière du dessinateur bordelais. Depuis ses débuts dans le journal Sud Ouest en 1950 jusqu’à ses dernières couvertures de magazines.

C’est Marc Lecarpentier et Martine Gossieaux, commissaires de l’exposition, qui sont allés chercher ou rénover par leurs soins les archives du dessinateur. A travers celle-ci, ont été dénichés des chef-d ‘œuvres inédits où l’humour et la poésie règnent en parfaite harmonie. D’un monde de décalages, de l’imaginaire ou encore de la dénonciation des travers de la vie moderne, Sempé sait altérer son exercice de style pour toujours rechercher le gag, qui reste sa finalité.

Le noir et blanc puis la couleur, la carrière de Sempé est marquée par de grandes couvertures comme celle du journal Sud Ouest ou du New Yorker ou encore par des personnages iconiques tels que le Petit Nicolas, célèbre petit garçon qui a vu son premier dessin sortir en 1962 et qui de nos jours est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde. C’est à travers les grandes galeries claires et éclairées du musée de la Mer et de la Marine que les murs mettent en avant les grandes passions de l’artiste tournant autour de la société, des femmes, du sport ou encore de la musique. Au-delà du gag qui reste évidemment nécessaire, apparait une image vague, mais distrayante du monde qui nous entoure avec un regard plus profond sur la société.

« Sempé en liberté », une exposition originale, jamais présentée ailleurs mettant en avant l’un des grands artistes de la région.

Nicolas Florian, maire de Bordeaux, exprime son hommage à Jean-Jacques Sempé et ses histoires que tout enfant vivait à travers Raoul Tabourin ou le Petit Nicolas. Il exprime aussi le lien qui lie Sempé à la ville de Bordeaux : « Son histoire personnelle est révélatrice à celle de Bordeaux. En effet, Jean-Jacques a commencé dans le vin et la vigne comme la métropole. Ensuite, il fut embauché à Sud Ouest, la « bible locale », puis il laisse une attention particulière à cette ville en en y rentrant la culture. »

A travers son discours, Nicolas Florian a aussi tenu à souligner le travail du fondateur du musée, Norbert Fradin qui complète l’identité de la région bordelaise. « Nous avons le vin, la terre, puis maintenant nous avons la mer avec le musée, car Bordeaux est une ville maritime. »

A travers une exposition humoristique et poétique, le musée de la Mer et de la Marine rend hommage à Sempé. Un témoignage de la vie de l’artiste bordelais qui durera jusqu’au 6 octobre.

"Sempé en liberté" - exposition du 29 mai au 6 Octobre 2019 - Musée Mer Marine, 89 rue des étrangers 33300 Bordeaux

Horaires d’ouverture : 10h / 18h du lundi au vendredi et 10h / 19h le week-end

Tarifs : Plein : 9€ Réduit : 6€ Gratuit pour les moins de 4 ans



Par Damien Carrère

Crédit Photo : FABIEN COTTEREAU / MAXPPP