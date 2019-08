Culture | Bordeaux : un bilan positif pour la saison culturelle et une réédition en 2021

20/08/2019 | La Saison Culturelle « Liberté ! » de la Mairie de Bordeaux s’achève. L’occasion pour Fabien Robert d’en dresser le bilan et faire quelques annonces.

Ce mardi 20 août, Fabien Robert, adjoint à la Culture de la Ville de Bordeaux s’est exprimé dans l’hôtel de Ragueneau, rue du Loup. Le bâtiment abritait autrefois les archives municipales, avant de devenir le quartier général de cette saison culturelle 2019 « Liberté ! ». Après avoir dressé un rapide bilan de l’évènement, qui a envahi Bordeaux, ses musées et lieux emblématiques, Fabien Robert a donné les raisons de la réussite de cette deuxième saison culturelle, avant d’aborder la troisième, qui se tiendra en 2021.

« Face au succès de la dernière édition, nous avons décidé de réitérer l’expérience en 2019, et c’est une réussite ». Fabien Robert, premier adjoint au Maire de Bordeaux en charge de la culture se montre très satisfait de la saison culturelle 2019 « Liberté ! ». En effet, grâce à plus d’une centaine de propositions artistiques (120 environ), aussi bien locales qu’internationales, les quelques 600 000 visiteurs cumulés sur l’évènement (hors festivals de musique et performances dans l’espace public) témoignent de la réussite de la saison culturelle. « Un évènement ne se résume pas à sa fréquentation, mais c’est un indicateur de l’intérêt qu’il suscite », poursuit Fabien Robert.

C’est d’ailleurs ce qui a poussé la Ville à prolonger certaines expositions jusqu’après la fin de la saison (le 20 août). En effet, l’exposition de l’espagnol Gonzalo Borondo au Temple des Chartrons est prolongée jusqu’au Journées Européennes du Patrimoine (13-15 septembre), les œuvres ramenées du Louvre à la Galerie des Beaux-Arts sont disponibles jusqu’au 13 octobre, et l’exposition du CAPC jusqu’au 02 février 2020.

Fabien Robert salue également le travail effectué par l’organisation, pour investir divers lieux fermés depuis des années, comme le Temple des Chartrons et l’hôtel de Ragueneau, défini comme Quartier Général de la saison culturelle. « Ne pas avoir de QG à proprement parler est un reproche qui nous a été fait lors de la première édition, en 2017, précise l’élu bordelais. C’est pour cela que nous avons confié ce bâtiment au collectif Yes We Camp, qui y a reçu plus de 30 000 personnes sur la saison ». En novembre, la Ville publiera un hors-série dédié à la saison culturelle « Liberté ! », un récit de l’évènement en 101 photos, qui sera disponible en librairie.

Le thème de la saison culturelle 2021 déjà arrêté

« Il y aura bien une troisième saison culturelle à Bordeaux », annonce l’adjoint à la Culture. Si « Paysages », était dédiée à l’axe Nord-Sud, avec la ligne LGV Bordeaux Paris, « Liberté » tourné vers l’ouest et notamment la façade maritime, la troisième saison culturelle, « Bienvenue Bordeaux 2021 » est tournée vers l’est et les territoires voisins de la Métropole, et c’est également un clin d’œil au fait que Bordeaux a toujours été une terre d’accueil. « La solidarité territoriale est un enjeu politique majeur, raconte Fabien Robert, c’est pour cela que plusieurs villes se trouveront à Bordeaux ». En effet, dans le cadre de partenariats récents, Libourne, Angoulême, Saintes et Limoges auront carte blanche pour faire des propositions artistiques. D’après l’élu bordelais, « les thèmes majeurs de cette saison 2021 seront l’accueil, l’hospitalité et la bienveillance, rassemblés sous l’appellation ‘Bienvenue’ ». 2021 sera également la troisième année du partenariat entre Bordeaux et le Musée du Louvre, mais aussi le 250ème anniversaire des Lettres Persanes de Montesquieu.



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Pierre Planchenault