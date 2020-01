Culture | BordeauxRock 2020: Bordeaux met le Rock à l'honneur

15/01/2020 | L'association Bordeaux Rock et ses partenaires se sont retrouvés pour présenter le calendrier de la prochaine édition de son festival BordeauxRock 2020.

Le Crédit Mutuel de Bordeaux Centre, partenaire de Bordeaux Rock 2020 a accueilli dans ses locaux ce vendredi 10 janvier 2020, l'association Bordeaux Rock qui a annoncé à travers une conférence de presse le retour de son festival hivernal qui aura lieu du 22 janvier au 25 janvier. L'occasion aussi de féliciter l’association et ses partenaires pour la réussite des activités de l’année 2019 qui ont attiré plus de 20 000 spectateurs.

A l'occasion de la conférence de presse, l'association Bordeaux Rock a présenté ses partenaires pour cette prochaine édition. Ils ont exprimé leur joie de soutenir ce projet qui contribuera à animer la ville de Bordeaux. Le président, les membres de l’association ainsi que les représentants des structures qui acccueilleront le festival telles que la salle des fêtes et la bibliothèque du Grand Parc, le Crédit mutuel de Bordeaux Centre, la Bibliothèque de Meriadeck, l'IBOAT, La Tencha ou encore la Voute ont annoncé "un festival de diversité". Cette 16ème fête en l’honneur du rock propose un événement qui mélange tous les styles. Ainsi, le public de BordeauxRock 2020 aura l’occasion de voir sur scène du rock féministe, du rock électronique, du rock classique, du punk, et de la french pop. Un événement qui passera aussi par le mariage entre les anciennes et les nouvelles générations du Rock. Le public aura le plaisir de voir des pionniers comme Ride prester aux côtés de jeunes groupes comme Rendez-vous.

Un festival ouvert

Faire de Bordeaux une scène internationale des festivals de Rock, des festivals de musique est le but de BordeauxRock 2020. “Valoriser les artistes locaux, permettre aux artistes bordelais de montrer ce dont ils sont capables est un moyen idéal de mettre en lumière la ville de Bordeaux” souligne José Ruiz, président de l'association Bordeaux Rock. L’association mettra en scène pour l'événement des artistes français ainsi que des artistes étrangers. Elle a fait appel à des artistes orignaires de l'Autriche comme Demuja, de l'Allemagne avec le duo feminin Beißpony ou encore Nitzer EBB, un groupe de Rock anglais. BordeauxRock 2020 sera marqué par son caractère accessible : le public aura l’opportunité d’assister à des concerts gratuits, à des entrées à prix libres ou encore à des concerts à petits prix. La 16ème édition du festival met à la disposition de son public un Pass Soirée afin que tous les participants puissent profiter aisément du marathon musical “Rock en ville”. Ce pass de 5 euros donne accès à tous les lieux et concerts du parcours. La conférence animée par Christophe Brault sur “La génération Post Punk et New Wave (1975-1983)" le mercredi 22 janvier à la Bibliothèque du Grand Parc, lancera le festival hivernal.

Plus d'informations : www.bordeauxrock.com



Par Kevyne Grah

Crédit Photo : Aqui