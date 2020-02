Culture | Carnaval Biarnés : trois jours pour tout changer !

13/02/2020 | "Le changement c'est maintenant !", pourrait crier Sant Pançard, roi du carnaval Pyrénéen, peu avant de finir au bûcher...

Réfugié en Aragon, il court il court Sant Pençard, pour échapper au bûcher... Il est passé par ici, il repassera par là, avant finalement de revenir triomphal dans la capital béarnaise autour du 20 février, pas sans quelques arrêts (déjà festifs...) à Ansos, Accous, Oloron, Salies-de-Bearn, et Nay sa dernière étape ce 15 février. Un retour palois dans la joie, la bonne humeur, la franche rigolade et l'exubérance... Bref, le retour d'un roi braillard, débridé (débraillé..?) et un brin insolent sans tempérance, ni retenue accompagné de sa cour tout aussi éclatante et volubile que lui ! Un joyeux bazar qui s'apprête à envahir les rues de Pau du 20 au 23 février prochains, de jour comme de nuit. Et comme le carnaval Pyrénéen marqué par des traditions et une identité fortes, n'est pas, à l'image de son Roi, à une contradiction près : le thème 2020 est affirmé haut et fort par ses organisateurs : « Cambiar ! », « Changer ! »

« S’habiller en femme si l’on est un homme, s’habiller en homme si l’on est une femme, se masquer et changer de voix, dénoncer l’injustice, les maîtres du monde, faire râler les pisse vinaigre, les bien pensants, se débrider, se rebeller, laisser libre cours à sa fantaisie » : autant de commandements, en quelque sorte, du Carnaval Biarnés avec pour seul objectif : bousculer l'ordre établi, en un mot « Cambiar ! ». Avec ce mot d'ordre en tête, le champ des possibles est pour le moins ouvert aux participants, qui pourront s'exprimer et laisser aller leur imagination dans les déguisements les plus fous et à de nombreuses reprises lors de ces 3 jours de fête que propose le Carnaval ! Pour les aider dans cette « métamorphose », une friperie spéciale Carnaval, et nourrie par la chine des bénévoles de l'association organisatrice sera ouverte le 16 février aux Halles de 10h à 15h...



Patrimoine, tradition et ouvertures

Les trois jours de joyeux délire organisés par l'Association Pantalonada, restent comme la tradition l'exige, marqués par les rendez-vous incontournables de la liturgie du Carnaval Biarnés que sont : la chasse à l’ours dans le centre historique, la Sèga (entrée de Carnaval dans la ville), la remise des clefs sur la Place royale, le procès devant le Tribunal et enfin la crémation. A tout cela, participent bien sûr le public, les bénévoles de l'association mais aussi de nombreux artistes intervenant tant dans la mise en scène du Festival que dans ses animations. Car c'est bien là aussi l'esprit de l'évènement rappellent les organisateurs : « faire vivre le patrimoine pyrénéen, sa langue, sa mythologie, sa musique, ses danses et ses chants tout en créant des espaces de rencontre avec des artistes éclectiques, venus d’ici et d’ailleurs. »

Après le « Carnaval à fac », organisé en journée le 20 février, à grand renfort de dégustations de produits locaux, de déguisements, de théâtre d'improvisation ainsi que d'un Dj set avec Radio Campus, le premier rendez-vous « officiel » démarrera en soirée avec la Nuit de l'Ours dans le quartier du Hédas. Une soirée qui démarre avec l'arrivée des Ours en ville et en musique puisque cette édition 2020 marque le retour des Bar-Bars : trois lieux (le Bondi Beach, l'Imparfait, le N°5) recevront trois groupes de trois styles différents à partir de 19h jusqu'à 20h30. Car c'est à cette heure que démarrera, place d'Espagne, la Chasse à l'ours marquée par l'arrivée des Roseta rejointes par les chasseurs pour une déambulation, « réservée aux adultes consentants » précise le programme, jusqu'à la place Récaborde entre défilé théâtralisé, slam, contes et surprises ! Place alors au Bal de l'ours (bal trad) puis aux concert et DJ set sous chapiteau chauffé, avec bar et restauration possible.



Carronha d'abord, Sant Pançard ensuite

Le lendemain, vendredi 21 février, à partir de 19h30 et jusqu'à 1heure du matin, c'est Carronha (Charrogne...) la (plus ou moins) charmante épouse de Sant Pançard qui se fait reine de la fête, car en prenant de l'avance sur son mari, elle s'empare de la ville avant lui ! Une soirée concert pour un voyage à travers l'Afrique noire, les Balkans et le Maroc au fil de sonorités jazz, groove et techno sous le chapiteau de la Place Récaborde. Mais comme son roi de mari, et avant lui, Carronha s'offrira en guise d'ouverture des festivités du soir, son propre défilé accompagné de la Pantalonada, rue du Château.



C'est enfin, le samedi 22 février, que Sant Pançard arrive en ville! Et les efforts des cols blancs qui monteront barricade derrière l'église Saint-Martin (à 15h), n'y pourront rien, le vent du changement et du grand désordre est en marche sur la capitale béarnaise ! Pour preuve la remise des clefs de la ville, Place Royale à 16h, suivie du départ du grand défilé co-porté et animé par un large collectif d'artistes qui assureront le spectacle... Mais au bout du compte, à trop vouloir tout changer sans doute, Sant Pançar n'échappera pas à son procès (place de la Liberté à 18h) qui l'entraînera vers sa funeste crémation, en musique s'il vous plaît. A moins qu'on ne brûle qu'un mannequin, laissant le Roi fuir (à nouveau) vers l'Aragon...

Quoi qu'il en soit, avec ou sans lui, la fête et la musique se poursuivent, avec à nouveau dans le quartier du Hédas, une soirée de grand bal et de concert, qui promettent à la danse, la convivialité et à la bonne humeur, une nuit encore bien chargée... Et en honneur à la gourmandise du Roi, (le moindre de ses défauts...), ce sont des producteurs de pays qui auront la part belle le dimanche sous le chapiteau, plus fameux que jamais, avant de laisser place encore à la danse traditionnelle, et à un spectacle dédié au jeune public... histoire de commencer à patienter jusqu'à l'année prochaine !



