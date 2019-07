Culture | Carré-Colonnes devient scène nationale

08/07/2019 | Le 28 juin 2019, Franck Reister remettait le label "Scène nationale" à la scène conventionnée Carrè-Colonnes

La dernière semaine de juin aura été placée sous le thème de la culture. En effet, le 28 juin, entre l'inauguration de la MECA à Bordeaux, et la labellisation scène nationale du Carré-Colonnes à Saint-Médard-en-Jalles et à Blanquefort, le ministre de la culture Franck Reister aura fait le tour de la métropole bordelaise. Pour les sites Carré-Colonnes, cette labellisation signe une reconnaissance nationale du travail de rapprochement des structures culturelles des deux communes.

Pour ses dix ans, le Carré-Colonnes, qui regroupe cinq sites de représentation sur les communes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort, est devenu "Scène nationale". Une labellisation qui sonne comme un beau cadeau en ce début d'été mais surtout comme la reconnaissance du travail accompli au cour de la décennie passée. C'était il y a en effet dix ans que les communes de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort instauraient cette collaboration pour soutenir et développer le spectacle vivant sur leur territoire. Aujourd'hui, l'établissement culturel compte parmi ses grandes réussites les festivals Échappée belle ainsi que le FAB (Festival International des Arts de Bordeaux Métropole), qui ont promu nombre d'artistes et sont désormais bien ancrés dans la programmation artistique girondine.

Cette nouvelle labellisation "Scène nationale" va permettre au Carré-Colonnes, jusque-là scène conventionnée d'intérêt national, d'étendre encore son rayonnement et de devenir un lieu de foisonnement artistique et d'hospitalité pour les artistes. De la MECA au Carré-Colonnes la gironde cultive la culture.



Par Anna Bonnemasou

Crédit Photo : Carré-Colonnes